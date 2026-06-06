Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η απάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην «ερυθρόλευκη» καταγγελία

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού Δημήτης Γιαννακόπουλος απάντησε στην καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός το Σάββατο 6/6.

Συγκεκριμένα, με story του στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση για όσα αναφέρει η καταγγελία του Ολυμπιακού.

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“Αν για εμένα, που έχω φάει δεν ξέρω πόσα χρόνια συνολικά απαγόρευση εισόδου. Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια έχω πληρώσει σε πρόστιμα. Ζητάτε αυτά τα πράγματα. Για έναν άνθρωπο, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει πληρώσει τίποτα.

Όλα αυτά τα χρόνια δεν τον έχουν πετάξει έξω από πουθενά, με αυτά που έκανε πάλι χθες και με αυτά που κάνει ασταμάτητα και συνεχόμενα. Εμείς τι θα έπρεπε να ζητήσουμε; Να του πάρουμε πίσω το δίπλωμα; Να δώσει το σπίτι του; Να δώσει τίποτα εκατομμύρια; Που είναι και συσσωρευμένα. Δεν έχετε και μυαλό” ανέφερε.

Ολυμπιακός: Η καταγγελία στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ζητά η ΚΑΕ Ολυμπιακός, μέσω καταγγελίας που κατέθεσε το Σάββατο στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με τη σημερινή καταγγελία της προς τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο Πειθαρχικός Κώδικας. Επιπλέον, ζητά για τον ίδιο λόγο την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός”.