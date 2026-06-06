Πολάκης: «Παραμένουμε στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν τον χαρίζουμε σε κανέναν»

Ο Παύλος Πολάκης με δηλώσεις του στάθηκε στην έγκριση της πρότασης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου για συμπόρευση του κόμματος με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων «δεν θα χαρίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε κανέναν». «Παραμένουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο αγώνας δεν τελείωσε. Θα παρακολουθούμε την υλοποίηση του σχεδίου» είπε αρχικά για να προσθέσει:

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«Δεν χαρίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα. Περιμένουμε να δούμε αυτούς που έχουν δηλώσει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να το πράξουν το αμέσως επόμενο διάστημα».

Πολάκης: “Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι”

«Το δίλημμα δεν είναι αν θα είμαστε δίπλα ή απέναντι στον Τσίπρα. Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι». Aυτό απάντησε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Παύλος Πολάκης κατά την παρέμβασή του στην Κεντρική Επιτροπή.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος σε δημοσιογράφους μετά την ομιλία του, τόνισε την ανάγκη για μια «συντεταγμένη πορεία» του κόμματος, όσον αφορά τις ενδεχόμενες συνεργασίες και πρότεινε να κληθεί η ΕΛΑΣ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, όπως η Νέα Αριστερά και το ΜέΡΑ25 με σκοπό να κουβεντιάσουν πάνω σε ένα «πρόγραμμα συνεργασίας». Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν έχει ακούσει την τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού για πολλά θέματα, όπως είναι ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ ή η τιμή του πετρελαίου. Ξεκαθάρισε ότι όποια κουβέντα πρέπει να γίνει πάνω σε συγκεκριμένα σημεία και όχι να απαιτείται από τους βουλευτές να παραιτηθούν για να πάνε σε ένα κόμμα κατά μόνας και «ό,τι προαιρείσθε».

Τέλος, ο Π. Πολάκης δήλωσε υπερήφανος για πολλά πράγματα που γίνανε την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ‘15-‘19, όχι όμως και για την περίοδο ’19-’23, καταλογίζοντας στο κόμμα ότι δεν έκανε ικανοποιητική αντιπολίτευση απέναντι στα σκάνδαλα και στη στάση που κράτησε η κυβέρνηση στην πανδημία.