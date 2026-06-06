Συνεχίζεται ο «πόλεμος» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό – «Ο influencer σε δράση» (Βίντεο)

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε για μια ακόμη φορά στον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο συνεχίζοντας το πολεμικό σκηνικό που έχει στηθεί μετά το Game 2 στο T-Center.

Απανωτές είναι οι αναρτήσεις, οι καταγγελίες και οι ανακοινώσεις ανάμεσα στις δυο πλευρές με το θερμόμετρο να έχει φτάσει στο «κόκκινο» και το κλίμα μόνο καλό να μην είναι ενόψει και της αναμέτρησης των δυο ομάδων στο Game 3 στο ΣΕΦ το βράδυ της Δευτέρας 8/6.

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Με νέα ανάρτησή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο, με τις αντιδράσεις του ισχυρού άνδρα του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα στο T-Center.

Οι καταγγελίες από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε και αυτός με τη σειρά του σε καταγγελίες κατά του Νίκου Λεπενιώτη και του τεχνικού του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζώκα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση «η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του ΜΔΟ ΕΣΑΚΕ για τον ήδη έκπτωτο καταδικασθέντα Ν. Λεπενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γένει δυσφήμηση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού, Γ. Μπαρτζώκα, ο οποίος φερόμενος αφιονισμένα αποκαλεί αγράμματα μουνόπανα φιλάθλους, καθυβρίζει ιστορικό μας στέλεχος – υπόδειγμα, μπαίνει μες στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς απευθυνόμενους σε αυτούς χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας. Τέλος η ανοχή».

Να θυμίσουμε, ότι νωρίτερα και η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε προχωρήσει σε καταγγελία κατά του Παναθηναϊκού αλλά και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά το Game 2 το βράδυ της Παρασκευής 5/6 στο T-Center.

«Με τη σημερινή καταγγελία της προς τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο Πειθαρχικός Κώδικας. Επιπλέον, ζητά για τον ίδιο λόγο την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός» αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

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Η απάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην «ερυθρόλευκη» καταγγελία

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού Δημήτης Γιαννακόπουλος απάντησε στην καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός το Σάββατο 6/6.

Συγκεκριμένα, με story του στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση για όσα αναφέρει η καταγγελία του Ολυμπιακού.

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“Αν για εμένα, που έχω φάει δεν ξέρω πόσα χρόνια συνολικά απαγόρευση εισόδου. Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια έχω πληρώσει σε πρόστιμα. Ζητάτε αυτά τα πράγματα. Για έναν άνθρωπο, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει πληρώσει τίποτα.

Όλα αυτά τα χρόνια δεν τον έχουν πετάξει έξω από πουθενά, με αυτά που έκανε πάλι χθες και με αυτά που κάνει ασταμάτητα και συνεχόμενα. Εμείς τι θα έπρεπε να ζητήσουμε; Να του πάρουμε πίσω το δίπλωμα; Να δώσει το σπίτι του; Να δώσει τίποτα εκατομμύρια; Που είναι και συσσωρευμένα. Δεν έχετε και μυαλό” ανέφερε.

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Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Μπαρτζώκα: «Ο βαθύπλουτος αριστερός με γλώσσα πεζοδρομίου του λιμανιού»

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος κοινοποίησε στα social media ένα βίντεο από όσα έγιναν στο φινάλε του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο T-Center.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που ανήρτησε ως story στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φαίνονται ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας να έχει έναν πολύ έντονο διάλογο με τον Σάββα Αρώνη.

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«Κανείς δεν είδε τίποτα Λεπενιώτη; Ο ευγενής προπονητής του Ολυμπιακού προς τον Σάββα Αρώνη που 35 χρόνια δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα σε κανέναν. Ο βαθύπλουτος αριστερός με γλώσσα πεζοδρομίου του λιμανιού.

Απαραίτητη διεξαγωγή του επόμενου αγώνα χωρίς την παρουσία του ανθρώπου που όπου πάει βρίζει και επιτίθεται σε Παναγίες, παιδιά, γυναίκες και ό,τι άλλο υπάρχει. Και βέβαια απολαμβάνει την ασυλία τουλάχιστον βουλευτή» ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.