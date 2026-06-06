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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο Μονακό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Παρακολουθεί το Grand Prix της Formula 1 με τη σύζυγό του Μαράια

Η κοινή φωτογραφία τους

Στο Μονακό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Παρακολουθεί το Grand Prix της Formula 1 με τη σύζυγό του Μαράια
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο Μονακό, όπου μαζί με τη σύζυγό του Μαράια παρακολουθεί το Grand Prix της Formula 1.

Συγκεκριμένα, στην παρέα τους βρίσκεται και ο φίλος του και ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο.

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Μάλιστα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρακολουθεί τις δοκιμές στο GP του Μόντε Κάρλο μαζί με τη σύζυγό του ανεβάζοντας και μια κοινή φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

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