«Στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων μου είπαν να καλέσω το 100» λέει θύμα ενδοοικογενειακής βίας – Η απάντηση της ΕΛΑΣ

Σε καταγγελία για την αντιμετώπιση που είχε στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων όταν έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύντροφό της προχώρησε μια 35χρονη μητέρα δυο παιδιών.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA τόνισε πως «μου είπαν να τον προκαλέσω να με χτυπήσει και να καλέσω το 100».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για μένα, θεωρώ ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τουλάχιστον εγώ, η αντιμετώπιση που είχα εγώ από εκείνους, νομίζω ότι είναι η ίδια. Η ίδια απάντηση: “Κάλεσε το 100.” Μα γιατί να καλέσω το 100; Είμαι ήδη στο αστυνομικό τμήμα. Πρέπει ας πούμε να έρθει στο σπίτι ή… Είναι απαράδεκτο να γυρνάει ένας, δεν ξέρω αν ήταν αξιωματικός υπηρεσίας, και να μου λέει “Κυρία μου, ο μόνος τρόπος που θα μπορέσουμε να τον πιάσουμε είναι να τον προκαλέσετε να σας χτυπήσει πάλι.” Είναι απαράδεκτο» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Είχε ειπωθεί στην τελευταία μήνυση που είχε γίνει. Και μου είπανε ότι να τον βάλω στο σπίτι μου, και να τον προκαλέσω και να καλέσω το 100, για να έρθουνε να γίνει σύλληψη. Και η απάντησή μου ήτανε “Μέχρι να καλέσω εγώ εσάς, ξέρετε πόσα λεπτά θα μου πάρει όλη αυτή η διαδικασία για να εξηγήσω πάλι το τι έχει γίνει;” Λέω, “Κάθε φορά αυτό γίνεται,” λέω. “Μου επιτίθεται, με χτυπάει, σας παίρνω τηλέφωνο και φεύγει. Και δεν γίνεται ποτέ σύλληψη. Άρα, μου λέτε,” του λέω, “να έρθει να με σκοτώσει για να έρθετε,” του λέω, “να με πάρετε πτώμα;” του λέω;».

Τέλος, υποστήριξε ότι «είναι τραγικό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ πέρα και το ακούω από πολλούς, από πολλές γυναίκες, ότι δεν ξέρω τι γίνεται στο τμήμα… εκεί σε μας. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνουν πιο σκληρά τα μέτρα, και πιο άμεση παρέμβαση σε τέτοιου είδους θέματα. Γιατί μιλάμε για ζωές, παίζονται οι ζωές γυναικών».

Η απάντηση της ΕΛΑΣ για τις καταγγελίες για το ΑΤ Αγίων Αναργύρων

Η Ελληνική Αστυνομία από την πλευρά της με ανακοίνωση της ανέφερε ότι «σημερινές αναφορές που διατυπώθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή περί αδιαφορίας ή πλημμελούς διαχείρισης καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς από τα επίσημα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι οι καταγγελίες της παθούσας καταγράφηκαν, αξιολογήθηκαν και έτυχαν του προβλεπόμενου αστυνομικού και δικαστικού χειρισμού.

Η παθούσα κατέθεσε καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων σε περισσότερες από μία περιπτώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι καταγγελίες καταγράφηκαν κανονικά και εκδόθηκαν αναζητήσεις για τον δράστη στα όρια του αυτοφώρου.

Όλες οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν έχουν υποβληθεί κανονικά στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και το ισχύον νομικό πλαίσιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τις δύο πρώτες καταγγελίες (Μάιος 2023 και Νοέμβριος 2024) , η παθούσα δεν δέχτηκε να της χορηγηθεί το «panic button» ούτε να μεταφερθεί σε ασφαλές κατάλυμα («safe house») της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ μετά την πρώτη καταγγελία δράστης και θύμα είχαν υπογράψει ποινική διαμεσολάβηση.

Σήμερα, 6 Ιουνίου 2026, ο δράστης οδηγήθηκε με την αυτόφωρη διαδικασία στο δικαστήριο, δικάστηκε για την τελευταία καταγγελία και του επιβλήθηκε ποινή με αναστολή, ενώ στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση της δικαιοσύνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η διαχείριση καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και τα ισχύοντα πρωτόκολλα προστασίας, με σεβασμό στα δικαιώματα και την ασφάλεια των θυμάτων αλλά και την ιδιαίτερη ευαισθησία και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύει το προσωπικό των Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας».