EuroLeague: Ο Πέδρο Μαρτίνεθ πήγε στη συνέντευξη τύπου, δεν είδε κανέναν, είπε το σκορ του αγώνα και έφυγε (βίντεο)

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη μετά το τέλος της χθεσινής αναμέτρησης μεταξύ Παρί και Βαλένθια που έγινε στα πλαίσια της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η Βαλένθια ηττήθηκε παρά του ότι προηγήθηκε και με 15 πόντους με τον προπονητή των Ισπανών, Πέδρο Μαρτίνεθ να πρωταγωνιστεί σ’ ένα πρωτοφανές περιστατικό.

Ο Ισπανός προπονητής πήγε κανονικά στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα, αλλά έμεινε έκπληκτος, βλέποντας ότι στην αίθουσα δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος για να ακούσει τις δηλώσεις του και να κάνει κάποια ερώτηση.

“Έτσι θα είναι;” ρώτησε αρχικά τον υπεύθυνο Τύπου, στη συνέχεια είπε το τελικό σκορ και έφυγε. 😱Increíble la rueda de prensa de Pedro Martínez en París.



No ha durado NI 5 SEGUNDOS😅



Se sienta y al no haber ningún periodista, dice el resultado y se marcha. pic.twitter.com/brio4XlzIY November 13, 2025

Πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο περιστατικό, καθώς σχεδόν πάντα υπάρχει τουλάχιστον ένας δημοσιογράφος στη συνέντευξη Τύπου.