Υεμένη: Οι Χούθι καταγγέλλουν 94 βομβαρδισμούς σε 24 ώρες – Αναφορές για νεκρούς

Για 94 βομβαρδισμούς στην Υεμένη μέσα στις τελευταίες 24 ώρες κατηγόρησαν τη Σαουδική Αραβία οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις προκάλεσαν νεκρούς και τραυματίες.

Σύμφωνα με την καταγγελία τους, μεταξύ των περιοχών που βομβαρδίστηκαν βρίσκεται και η πρωτεύουσα Σαναά, η οποία ελέγχεται από τους Χούθι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χωρίς συγκεκριμένο απολογισμό θυμάτων

Ο εκπρόσωπος των μαχητών, Γιαχία Σάρι, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς, χωρίς να αναφέρει τον αριθμό των θυμάτων.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στην πρωτεύουσα της Υεμένης ανέφεραν ότι τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Πέμπτης.

Ο συνασπισμός ανακοίνωσε αναχαίτιση τριών πυραύλων

Από την πλευρά του, ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός, που πολεμά τους Χούθι, ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε τρεις βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες με κατεύθυνση τη Χαμίς Μουσάιτ, πόλη στη νότια Σαουδική Αραβία.

Οι δύο πλευρές παρουσίασαν τις δικές τους αναφορές για τις επιχειρήσεις, με τους Χούθι να καταγγέλλουν βομβαρδισμούς και θύματα στην Υεμένη και τον συνασπισμό να ανακοινώνει την εξουδετέρωση πυραύλων προς σαουδαραβικό έδαφος.