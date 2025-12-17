Euroleague: Με κεκτημένη ταχύτητα στο ΣΕΦ η Βιλερμπάν – Η βαθμολογία πριν την 17η αγωνιστική

Με ηγέτη τον έμπειρο Τομά Ερτέλ η Βιλερμπάν νίκησε 76-74 τη Μπάγερν στη Λιόν και πέτυχε την 4η νίκη της σε 16 αγώνες της Euroleague και πλέον ετοιμάζεται για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ την Παρασκευή 19/12.

Οι Βαυαροί γνώρισαν 7η συνεχόμενη ήττα και κατρακύλησαν στην προτελευταία θέση της κατάταξης με 5-11.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γηπεδούχοι του Πιερίκ Πουπέ πάλεψαν για μια νίκη που θα τους έδινε ώθηση στη συνέχεια και τα κατάφεραν. Στο πρώτο ημίχρονο κρατούσαν το προβάδισμα, μέχρι που έπαθαν black out στο τρίτο δεκάλεπτο. Η Βιλερμπάν έκλεισε το ημίχρονο με 42-38, όμως στο τέλος της τρίτης περιόδου το ταμπλό έδειχνε 51-62 με τη Μπάγερν να δέχεται μόλις 9 πόντους σε όλη την τρίτη περίοδο.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής της Euroleague

Dubai BC – Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-97

Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 77-81

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 84-78

Ολυμπιακός – Βαλένθια 92-99

Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 89-82

Παρί – Μπαρτσελόνα 69-85

Ζάλγκιρις Κάουνας – Αναντολού Εφές 64-87

Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου 76-74

Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια 68-86

Μπασκόνια – Μονακό 85-73

Η βαθμολογία της Euroleague

Standings provided by Sofascore

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της Euroleague αλλά και της συνέχειας

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια 18/12 στις 21:05

Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ 18/12 στις 21:15

Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε 18/12 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί 18/12 στις 21:45

Αναντολού Εφές – Dubai BC 19/12 στις 19:30

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρτίζαν 19/12 στις 20:00

Μονακό – Μπάγερν Μονάχου 19/12 στις 20:30

Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 19/12 στις 21:30

Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 19/12 στις 21:45

18η αγωνιστική

Dubai BC – Αρμάνι (23/12)

Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα (23/12)

Ζάλγκιρις – Παναθηναϊκός (23/12)

Μπάγερν – Χάποελ (23/12)

Βαλένθια – Μπασκόνια (23/12)

Βιλερμπάν – Εφές (23/12)

Παρί – Ερυθρός Αστέρας (23/12)

Μονακό – Ρεάλ (26/12)

Παρτίζαν – Μακάμπι (26/12)

Βίρτους – Ολυμπιακός (26/12)

19η αγωνιστική

Χάποελ – Ζάλγκιρις (30/12)

Βιλερμπάν – Παρί (30/12)

Μπαρτσελόνα – Μονακό (30/12)

Βαλένθια – Παρτίζαν (30/12)

Εφές – Ερυθρός Αστέρας (2/1)

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (2/1)

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε (2/1)

Βίρτους – Αρμάνι (2/1)

Ρεάλ – Dubai BC (2/1)

Μπάγερν – Μακάμπι (2/1)

20η αγωνιστική

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός (6/1)

Χάποελ – Dubai BC (6/1)

Μονακό – Παρτίζαν (6/1)

Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια (6/1)

Βιλερμπάν – Ρεάλ (6/1)

Παναθηναϊκός – Αρμάνι (6/1)

Μπαρτσελόνα – Μακάμπι (6/1)

Βίρτους – Ζάλγκιρις (6/1)

Εφές – Παρί (7/1)

Μπάγερν – Μπασκόνια (7/1)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

21η αγωνιστική

Dubai BC – Φενέρμπαχτσε (8/1)

Παναθηναϊκός – Βίρτους (8/1)

Βαλένθια – Μονακό (8/1)

Ρεάλ – Μακάμπι (8/1)

Χάποελ – Παρί (9/1)

Ζάλγκιρις – Ερυθρός Αστέρας (9/1)

Ολυμπιακός – Μπάγερν (9/1)

Μπασκόνια – Βιλερμπάν (9/1)

Αρμάνι – Εφές (9/1)

Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν (9/1)

22η αγωνιστική

Dubai BC – Φενέρμπαχτσε (15/1)

Εφές – Μπασκόνια (15/1)

Μπάγερν – Παναθηναϊκός (15/1)

Μακάμπι – Ζάλγκιρις (15/1)

Αρμάνι – Ερυθρός Αστέρας (15/1)

Παρί – Μονακό (15/1)

Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια (16/1)

Βιλερμπάν – Χάποελ (16/1)

Παρτίζαν – Ολυμπιακός (16/1)

Ρεάλ – Μπαρτσελόνα (16/1)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

23η αγωνιστική

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (20/1)

Μονακό – Ερυθρός Αστέρας (20/1)

Βιλερμπάν – Ζαλγκίρις (20/1)

Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1)

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια (20/1)

Μπαρτσελόνα – Dubai BC (20/1)

Βαλένθια – Παρί (20/1)

Παρτίζαν – Μπάγερν (20/1)

Ρεάλ – Αρμάνι Μιλάνο (20/1)

Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε (21/1)

24η αγωνιστική

Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός (22/1)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (22/1)

Μπάγερν – Βαλένθια (22/1)

Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις (22/1)

Παρί – Dubai BC (22/1)

Ρέαλ – Μονακό (22/1)

Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια (23/1)

Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα (23/1)

Παρτίζαν – Χάποελ Τελ Αβίβ (23/1)

Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας (23/1)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

25η αγωνιστική

Παρί – Ρεάλ (28/1)

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές (29/1)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν (29/1)

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (29/1)

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν (29/1)

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (29/1)

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια (30/1)

Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC (30/1)

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός (30/1)

Μπασκόνια – Ζάλγκιρις (30/1)

26η αγωνιστική

Dubai BC – Ολυμπιακός (3/2)

Αναντολού Εφές – Βαλένθια (3/2)

Ζάλγκιρις – Μονακό (3/2)

Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ (3/2)

Παναθηναϊκός – Ρέαλ (3/2)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια (3/2)

Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε (3/2)

Μπάγερν – Παρί (3/2)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν (3/2)

Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν (4/2)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

27η αγωνιστική

Dubai BC – Ρεάλ (5/2)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια (5/2)

Μπάγερν – Μονακό (5/2)

Παρτίζαν – Παναθηναϊκός (5/2)

Παρί – Φενέρμπαχτσε (5/2)

Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις (6/2)

Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ (6/2)

Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο (6/2)

Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (6/2)

Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα (6/2)

28η αγωνιστική

Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια (12/2)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν (12/2)

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας (12/2)

Βαλένθια – Βιλερμπάν (12/2)

Μπαρτσελόνα – Παρί (12/2)

Ζάλγκιρις – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/2)

Μονακό – Μπασκόνια (13/2)

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε (13/2)

Παρτίζαν – Ρεάλ (13/2)

Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC (13/2)

29η αγωνιστική

Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν (25/2)

Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός (25/2)

Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα (25/2)

Dubai BC – Βιλερμπάν (26/2)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο (26/2)

Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ (26/2)

Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές (26/2)

Παναθηναϊκός – Παρί (26/2)

Μπασκόνια – Βαλένθια (26/2)

Ρεάλ – Μπάγερν (26/2)

30η αγωνιστική

Φενέρμπαχτσε – Μονακό (5/3)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ (5/3)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα (5/3)

Παρτίζαν – Dubai BC (5/3)

Βαλένθια – Ζάλγκιρις (5/3)

Ρεάλ – Βίρτους Μπολόνια (5/3)

Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν (6/3)

Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν (6/3)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (6/3)

Μπασκόνια – Παρί (6/3)

31η αγωνιστική

Dubai BC – Μπασκόνια (12/3)

Μπάγερν – Αναντολού Εφές (12/3)

Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις (12/3)

Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν (12/3)

Παρί – Βιλερμπάν (12/3)

Ρεάλ – Βαλένθια (12/3)

Μονακό – Ολυμπιακός (13/3)

Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε (13/3)

Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/3)

Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/3)

32η αγωνιστική

Αναντολού Εφές – Μονακό (19/3)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια (19/3)

Μπάγερν – Dubai BC (19/3)

Ολυμπιακός – Μπασκόνια (19/3)

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα (19/3)

Παρί – Παρτίζαν (19/3)

Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο (20/3)

Ζάλγκιρις – Ρεάλ (20/3)

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/3)

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας (20/3)

33η αγωνιστική

Dubai BC – Παναθηναϊκός (24/3)

Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο (24/3)

Ζάλγκιρις – Μπάγερν (24/3)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (24/3)

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (24/3)

Παρτίζαν – Βιλερμπάν (24/3)

Βαλένθια – Ολυμπιακός (24/3)

Ρεάλ – Χάποελ Τελ Αβίβ (24/3)

Βίρτους Μπολόνια – Παρί (24/3)

Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας (25/3)

34η αγωνιστική

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC (26/3)

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (26/3)

Μπάγερν – Βιλερμπάν (26/3)

Παρί – Ολυμπιακός (26/3)

Ρεάλ – Αναντολού Εφές (26/3)

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις (27/3)

Παναθηναϊκός – Μονακό (27/3)

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (27/3)

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (27/3)

Παρτίζαν – Βαλένθια (27/3)

35η αγωνιστική

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (1/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4)

Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα (2/4)

Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν (2/4)

Παρί – Αρμάνι Μιλάνο (2/4)

Dubai BC – Μονακό (3/4)

Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (3/4)

Μπασκόνια – Ρεάλ (3/4)

Μπαάγερν – Φενέρμπαχτσε (3/4)

Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια (3/4)

36η αγωνιστική

Ζάλγκριρις – Dubai BC (7/4)

Ερυθρός Αστέρας – Παρί (7/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (7/4)

Ολυμπιακός – Ρεάλ (7/4)

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (7/4)

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4)

Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (7/4)

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (7/4)

Αναντολού Εφές – Παρτίζαν (8/4)

Μονακό – Βιλερμπάν (8/4)

37η αγωνιστική

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (9/4)

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ (9/4)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν (9/4)

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ (9/4)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4)

Dubai BC – Αναντολού Εφές (10/4)

Μονακό – Μπαρτσελόνα (10/4)

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (10/4)

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (10/4)

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (10/4)

38η αγωνιστική

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (16/4)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιρτους Μπολόνια (16/4)

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (16/4)

Παρτίζαν – Μπασκόνια (16/4)

Ρεάλ – Ερυθρός (16/4)

Dubai BC – Βαλένθια (17/4)

Ζάλγκιρις – Παρί (17/4)

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4)

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4)

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (17/4)