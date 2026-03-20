Euroleague: Με ανατροπή επέστρεψε στις νίκες η Φενέρμπαχτσε – Λύγισε τη Ρεάλ στο Κάουνας η Ζαλγκίρις

Κορυφώνεται η αγωνία στην Euroleague όσο πλησιάζουμε στο φινάλε της regular season με τις ομάδες να δίνουν τις δικές τους μάχες για να πετύχουν τον στόχο τους.

H Φενέρμπαχτσε λίγες ημέρες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, επέστρεψε στις νίκες καθώς επικράτησε με 79-75 εντός έδρας της Αρμάνι Μιλάνο για την 32η αγωνιστική της Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκεί και πέρα, μεγάλη νίκη πήρε η Ζαλγκίρις Κάουνας που επιβλήθηκε με 87-85 της Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας.