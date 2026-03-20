Euroleague: Με ανατροπή επέστρεψε στις νίκες η Φενέρμπαχτσε – Λύγισε τη Ρεάλ στο Κάουνας η Ζαλγκίρις
Αποτέλεσμα στη Λιθουανία που δεν ήθελε ο Παναθηναϊκός AKTOR
Κορυφώνεται η αγωνία στην Euroleague όσο πλησιάζουμε στο φινάλε της regular season με τις ομάδες να δίνουν τις δικές τους μάχες για να πετύχουν τον στόχο τους.
H Φενέρμπαχτσε λίγες ημέρες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, επέστρεψε στις νίκες καθώς επικράτησε με 79-75 εντός έδρας της Αρμάνι Μιλάνο για την 32η αγωνιστική της Euroleague.
Από εκεί και πέρα, μεγάλη νίκη πήρε η Ζαλγκίρις Κάουνας που επιβλήθηκε με 87-85 της Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις