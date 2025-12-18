Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Χάποελ

Ο Παναθηναϊκός… παραμέρισε την κούραση από το έπος της Πόλης και υποχρέωσε σε υπόκλιση στο Telekom Center Athens την πρωτοπόρο Χαποέλ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη για την Euroleague.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν πιο άνετα από το… αναμενόμενο και με το τελικό 93-82, για την 17η αγωνιστική της Euroleague, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 11-6, παραμένοντας στην τετράδα και δίνοντας συνέχεια στην «καταδίωξη» της κορυφής. Στον αντίποδα, οι Ισραηλινοί είδαν το αήττητο σερί τους (3-0) να ολοκληρώνεται στο ΟΑΚΑ, όπου υπέστησαν την πέμπτη εφετινή ήττα τους.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια 85-82

Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82

Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε 72-87

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί 95-90

Αναντολού Εφές – Dubai BC 19/12 στις 19:30

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρτίζαν 19/12 στις 20:00

Μονακό – Μπάγερν Μονάχου 19/12 στις 20:30

Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 19/12 στις 21:30

Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 19/12 στις 21:45

Η βαθμολογία της Euroleague