Παναθηναϊκός AKTOR – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82: Έβγαλε ψυχή και πήρε το ντέρμπι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο την αναμέτρηση με την Χάποελ Τελ Αβίβ επικρατώντας με 93-82 για την 17η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν πιο άνετα από το… αναμενόμενο και με το τελικό 93-82, για την 17η αγωνιστική της Euroleague, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 11-6, παραμένοντας στην τετράδα και δίνοντας συνέχεια στην «καταδίωξη» της κορυφής. Στον αντίποδα, οι Ισραηλινοί είδαν το αήττητο σερί τους (3-0) να ολοκληρώνεται στο ΟΑΚΑ, όπου υπέστησαν την πέμπτη εφετινή ήττα τους.

Η είσοδος του Κώστα Σλούκα στο παρκέ λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου αποτέλεσε το «κλειδί» της επιτυχίας για το «τριφύλλι». Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ολοκλήρωσε στο 31΄ ένα προσωπικό σερί 8-0, ανάβοντας τη σπίθα και παραδίδοντας τη σκυτάλη στους Κέντρικ Ναν και Τσεντί Όσμαν, οι οποίοι από τα 6,75 διαμόρφωσαν στο 35΄ το +14 (80-66), το οποίο ήταν αρκετό για να φτάσει το σύνολο του Εργκίν Αταμάν στην 11η νίκη του.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 45-46, 93-82