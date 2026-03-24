Euroleague: Η αξία της διοργάνωσης και των συλλόγων της ξεπερνά τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την JB Capital

Η JB Capital παρέδωσε μια ολοκληρωμένη έκθεση αποτίμησης στην ηγεσία της EuroLeague και στους συλλόγους-μέλη της, τοποθετώντας τη συνδυασμένη επιχειρηματική αξία του πρωταθλήματος και των αδειοδοτημένων ομάδων του σε πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η έκθεση αποτιμά το ίδιο το πρωτάθλημα σε 1,41 δισεκατομμύρια ευρώ για τη σεζόν 2025–26 και, εφαρμόζοντας τον ίδιο πολλαπλασιαστή αποτίμησης στην εκτιμώμενη EBITDA της σεζόν 2026–27, στα 1,64 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτές οι προβλέψεις υποστηρίζονται από ισχυρά οικονομικά θεμελιώδη μεγέθη, με τη διοίκηση του πρωταθλήματος να προβλέπει διατηρήσιμη αύξηση εσόδων και EBITDA που υπερβαίνει τον σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 10% από τις σεζόν 2022–23 έως 2034–35.

Αποτιμήσεις Συλλόγων

Σε επίπεδο συλλόγου, η ανάλυση εκτιμά τη συνολική αποτίμηση όλων των αδειοδοτημένων ομάδων σε περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μεμονωμένες αποτιμήσεις συλλόγων προέκυψαν χρησιμοποιώντας πολλαπλασιαστές που βασίζονται στα έσοδα, με αριθμητικά στοιχεία που κυμαίνονται από πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ έως περισσότερα από 320 εκατομμύρια ευρώ, αντανακλώντας την αυξανόμενη εμπορική ισχύ και το ανταγωνιστικό προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών.

Επιπτώσεις των «franchises».

Κοιτάζοντας μπροστά, η έκθεση σκιαγραφεί τις πιθανές ανοδικές τάσεις σε όλο το οικοσύστημα. Η ανάλυση υποδηλώνει ότι η συνδυασμένη αξία του πρωταθλήματος και των συλλόγων του θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 25%, μετά την εξέλιξη του ισχύοντος 10ετούς πλαισίου αδειοδότησης σε μόνιμες δομές franchise. Η περαιτέρω επέκταση της συμμετοχής σε franchise θα μπορούσε να αποδεσμεύσει ακόμη μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη αξία, ενισχύοντας τη θέση του πρωταθλήματος ως ενός από τα πιο δυναμικά και ταχέως αναπτυσσόμενα ακίνητα στον παγκόσμιο επαγγελματικό αθλητισμό.

Με την επιτυχή εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου και τη μετάβαση σε μια μόνιμη δομή franchise, εφαρμόζοντας τους ίδιους πολλαπλασιαστές αποτίμησης, η EuroLeague και οι αδειοδοτημένες ομάδες της θα μπορούσαν ενδεχομένως να φτάσουν σε αποτίμηση 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι τη σεζόν 2026-2027.