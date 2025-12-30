Euroleague: Αυτοί θα είναι οι τελευταίοι αγώνες του 2025
Οι αγώνες της 19ης αγωνιστικής της Eurolegaue για σήμερα 30/12
Σήμερα 30/12 θα διεξαχθούν οι τελευταίοι αγώνες για το έτος 2025, στην 19η αγωνιστική της Euroleague, με σκληρές «μάχες» όπως αυτή της Μονακό στην Βαρκελώνη και της Ζαλγκίρις στην Ιεροσαλήμ.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θέλει να κλείσει το 2025 μέσα στην πρώτη 5αδα επικρατώντας της Μπαρτσελόνα που προέρχεται από ήττα από της Φενέρμπαχτσε. Ο Δημήτρης Ιτούδης από την άλλη δεν σκοπεύει να πέσει από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, εκμεταλευόμενος το πλεονέκτημα έδρας να επικρατήσει της Ζαλγκίρις που θέλει να ξεχάσει την ήττα από τον Παναθηναϊκό.
Αναλυτικά τα παιχνίδια της 19ης αγωνιστικής:
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις 21:05, Novasports 6
- Βιλερμπάν – Παρί 21:15, Novasports Extra 1
- Βαλένθια – Παρτιζάν 21:30, Novasports 3
- Μπαρτσελόνα – Μονακό 21:30, Novasports 4
