Euroleague: Ασταμάτητη η Ντουμπάι – Πέτυχε τη δεύτερη σερί νίκη της

Τη δεύτερη διαδοχική νίκη της και ένατη στο σύνολο στην εφετινή Euroleague, πανηγύρισε στο «σπίτι» της η Ντουμπάι.

Η ομάδα των Εμιράτων επικράτησε με 99-92 της Αρμάνι Μιλάνο, για την 18η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Ιταλούς στην ένατη ήττα τους και πιάνοντας τους στην κατάταξη (βρίσκονται μία… ανάσα από τη 10άδα).

Η ομάδα του Γκόλεματς βασίστηκε σε ένα εξαιρετικό επιθετικό τετράγωνο με τους Σάμι Μπέικον (25π.), Μακίνλεϊ Ράιτ (19π.), Μφιόντου Καμπενγκέλε (17π.) και Φιλίπ Πετρούσεβ (13π.) να οδηγούν την ομάδα στην επιτυχία.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά από την πρώτη περίοδο, με τον Καμπενγκέλε να πετυχαίνει 10 πόντους και να μοιράζει 4 ριμπάουντ, ενώ ο Πετρούσεβ και ο Μπέικον πρόσθεσαν από 6 πόντους. Ο Ράιτ μοιράζοντας 5 ασίστ, βοήθησε την Ντουμπάι να κλείσει το δεκάλεπτο στο +9 (31-20). Στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με αλλαγές στην πεντάδα, δίνοντας χώρο στον Μπέικον να ηγηθεί της ομάδας επιθετικά. Η Αρμάνι, όμως, βρήκε τρόπο να μειώσει τη διαφορά με πρωταγωνιστές τον Νίμπο και τον Γκούντουριτς, φτάνοντας στο 44-42. Η επιστροφή της βασικής πεντάδας των γηπεδούχων στο παρκέ διαμόρφωσε το 56-49 υπέρ της Ντουμπάι στο ημίχρονο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Γκόλεματς παρουσίασε ξανά την επιθετική τετράδα ταυτόχρονα στο παρκέ, με τον Ράιτ, τον Μπέικον, τον Πετρούσεβ και τον Καμπενγκέλε να δημιουργούν συνεχείς επιθέσεις. Παρά την αντεπίθεση της Αρμάνι στην τρίτη περίοδο (16-22 επιμέρους), οι γηπεδούχοι διατήρησαν την παραγωγικότητα τους στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Ράιτ να πετυχαίνει κρίσιμους πόντους στην τελευταία περίοδο και να διαμορφώνει το τελικό 99-92.

Από την Αρμάνι πάλεψαν οι Τζος Νίμπο και Σέιβον Σιλντς με 15 και 14 πόντους, αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 31-20, 56-49, 72-71, 99-92