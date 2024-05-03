Euroleague: Άλωσε την Κωνσταντινούπολη και έκανε το 2-2 η Μονακό
Όλα θα κριθούν στο Game 5
Η Μονακό επικράτησε 65-62 της Φενέρμπαχτσε και έκανε το 2-2 στη σειρά των Playoffs της Euroleague και πλέον όλα θα κριθούν στο Game 5 στην έδρα των Γάλλων.
Για την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο Έλι Οκόμπο με 13 πόντους και 2 ασίστ, με τον Μάικ Τζέιμς να προσθέτει 10 πόντους με 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Στους 10 πόντους σταμάτησε ο Μοντεγιούνας.
Από την πλευρά των γηπεδούχων ξεχώρισε ο Παπαγιάννης με 10 πόντους και 11 ριμπάουντ. Ο Γκούντουριτς αρίθμησε 14 πόντους με 2 ριμπάουντ και ο Χέιζ-Ντέιβις σταμάτησε στους 10 πόντους.
