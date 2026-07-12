Κίνδυνος πυρκαγιάς για την Δευτέρα (13/7): Σε “πορτοκαλί” συναγερμό Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία – Στο “κίτρινο” σχεδόν η μισή χώρα

Αυξημένη θα είναι η επιτήρηση για φωτιές το επόμενο 24ωρο καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα αυξημένος σχεδόν σε όλη την χώρα για την Δευτέρα (13/7).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία, όπου ο κίνδυνος εκδηλωσης πυρκαγιάς αγγίζει την Κατηγορία 4 (Πολύ Υψηλή), ενώ στο «κίτρινο» (Κατηγορία 3 – Υψηλή) βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

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Οι περιοχές στο «πορτοκαλί» (Κατηγορία κινδύνου 4)

Πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας:

Θεσσαλονίκη

Χαλκιδική

Περιοχές του Κιλκίς και των Σερρών

Η πρόβλεψη για τη Δευτέρα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το τελευταίο διάστημα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφει αυξημένο αριθμό πυρκαγιών, με διαδοχικά περιστατικά που έχουν προκαλέσει σημαντική επιχειρησιακή κινητοποίηση των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παρουσιάζεται σε εκτεταμένα τμήματα της επικράτειας, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων:

Ολόκληρη την Αττική και τη Βοιωτία

Τις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου

Μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου (Αχαΐα, Ηλεία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία)

Τη Θεσσαλία (Λάρισα, Μαγνησία) και τη Φθιώτιδα

Τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την κεντρική και ανατολική Κρήτη

Τα νησιά του Ιονίου και τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα

Τη Νότια Εύβοια και τη Λέσβο

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές στην Χαλκιδική

Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των δήμων Κασσάνδρας και Σιθωνίας θα ισχύσει αύριο Δευτέρα (13.07.2026), από τις 08:00 έως τις 20:00, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, το μέτρο αφορά, στον δήμο Κασσάνδρας, τη χερσόνησο της Κασσάνδρας και ειδικότερα την περιοχή «Κορυφογραμμή» από το Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή, καθώς και τις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της κοινότητας Παλιουρίου. Στον δήμο Σιθωνίας η απαγόρευση ισχύει στη χερσόνησο της Σιθωνίας, στην κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

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Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμορφωθούν με την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.