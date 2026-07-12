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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Δελβινάκι Ηπείρου – Επιχειρούν 3 ελικόπτερα

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά στο Δελβινάκι Ηπείρου – Επιχειρούν 3 ελικόπτερα
ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ / EUROKINISSI
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Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές μετά από φωτιά στο Δελβινάκι Ηπείρου που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση το μεσημέρι της Κυριακής (12/7).

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα με συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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Από αέρος έχουν ριχτεί στην μάχη 3 ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά καίει σε δυσπρόσιτη περιοχή με δασική έκταση, χωρίς να απειλούνται κατοικίες.

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