Φωτιά στο Δελβινάκι Ηπείρου – Επιχειρούν 3 ελικόπτερα

Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές μετά από φωτιά στο Δελβινάκι Ηπείρου που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση το μεσημέρι της Κυριακής (12/7).

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα με συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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Από αέρος έχουν ριχτεί στην μάχη 3 ελικόπτερα. #Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Δ.Ε. Δελβινακίου Ηπείρου. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 12, 2026

Η πυρκαγιά καίει σε δυσπρόσιτη περιοχή με δασική έκταση, χωρίς να απειλούνται κατοικίες.