Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Χαλκούτσι Ωρωπού – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα, ενεργοποιήθηκε το 112 (βίντεο)

Φωτιά στο Χαλκούτσι Ωρωπού στην Αττική ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (12/7) προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μάλιστα, στις 16:37 ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους στα Πλατάνια να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Λίγο πριν τις 5 και μισή με νέα ενημέρωση της πυροσβεστικής η πυρκαγιά τέθηκε σε πλήρη έλεγχο χωρίς να υπάρχει ενεργό μέτωπο.

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Αξίζει να αναφερθεί ότι, κατά τον χρόνο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, αεροσκάφος δασοπυρόσβεσης εκτελούσε προγραμματισμένη έμφορτη περιπολία και πραγματοποίησε άμεσα ρίψη νερού, γεγονός που επέτρεψε στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να επέμβουν αμέσως στο κύριο μέτωπο και να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο, εντός του οποίου υπήρχε οικία.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 35 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος και 11 πυροσβεστικών οχημάτων, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα