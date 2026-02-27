Εθνική Ελλάδας: Η δωδεκάδα του Σπανούλη για το παιχνίδι με το Μαυροβούνιο

Με προσθήκη της τελευταίας στιγμής τον Ντίνο Μήτογλου και 12 ετοιμοπόλεμους παίκτες στην διάθεση της, η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ αντιμετωπίζει απόψε (27/2, 19:00) το Μαυροβούνιο.

Ο Ντίνος Μήτογλου αρχικά δεν ήταν στις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη, όμως μετά από επικοινωνία των δύο, ο διεθνής φόργουορντ του Παναθηναϊκού τέθηκε στην διάθεση της “Γαλανόλευκης”.

Μετά και την προσθήκη του Ντίνου Μήτογλου, οριστικοποιήθηκε η 12άδα που θα παρατάξει ο Βασίλης Σπανούλης στο ματς απέναντι στο Μαυροβούνιο (19:00) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναλυτικά η 12άδα

Ρογκαβόπουλος, Λαρεντζάκης, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης, Χαραλαμπόπουλος, Παπανικολάου, Χουγκάζ, Κ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Ε. Μήτρου-Λονγκ, Νετζήπογλου.