Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός AKTOR: Κορέο με πικάρισμα για τους «πράσινους» (Φωτογραφίες)
Οι εικόνες από τα χαρτάκια
Ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται το βράδυ της Τετάρτης 5/11 στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα για την 9η αγωνιστική της Euroleague.
Οι Σέρβοι δημιούργησαν για μια ακόμη φορά μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, ενώ δεν έλειψε το πικάρισμα προς τους «πράσινους».
Συγκεκριμένα, σχημάτισαν ένα κορεό με χαρτάκια που απεικονίζουν έναν πράσινο λαγό γράφοντας «keep running».
Δείτε τις φωτογραφίες
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις