Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80: Πλήρωσε τα λάθη του και ηττήθηκε

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 91-80 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αποσυντονίστηκε στην τέταρτη περίοδο και απώλεσε την ευκαιρία για ένα μεγάλο «διπλό» που θα την εκτόξευε στην κορυφή της Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ηττήθηκε 91-80 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, για την 13η αγωνιστική, με τους Σέρβους να αυξάνουν το ρεκόρ τους σε 9-4 και να πιάνουν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας τη Χαποέλ Τελ Αβίβ και τον Παναθηναϊκό. Στο 8-5 υποχώρησε ο Ολυμπιακός.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 37-38, 59-65, 91-80