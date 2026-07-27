Η Κατερίνα Δούκα στο ACTION 24 – Σε ποια εκπομπή θα βλέπουμε τη δημοσιογράφο

Το ACTION 24 το μεσημέρι της Δευτέρας 27/7 ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με την Κατερίνα Δούκα, η οποία την Παρασκευή 17/7 έκλεισε τον κύκλο της στην ΕΡΤ και την εκπομπή “Συνδέσεις”.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού, “με πολυετή πορεία στη δημοσιογραφία και σημαντική εμπειρία στην ενημέρωση, η Κατερίνα Δούκα εντάσσεται στο δημοσιογραφικό δυναμικό του ACTION 24, ενισχύοντας την ενημερωτική ομάδα του σταθμού ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις 31 Αυγούστου, η Κατερίνα Δούκα συναντά τον Νίκο Ελευθερόγλου και τη Φώφη Γιωτάκη στην «Επόμενη Κίνηση», καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 20:00 έως τις 22:00 το βράδυ.

Τρεις έμπειροι δημοσιογράφοι, με μακρά διαδρομή στην ενημέρωση και βαθιά γνώση της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας, ενώνουν τη δημοσιογραφική τους ματιά και δίνουν το στίγμα της ημέρας”.

Αμέσως μετά το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ACTION 24, παρουσιάζουν και αναλύουν τα γεγονότα της ημέρας, φιλοξενούν τους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας, καταγράφουν τις αντιδράσεις και δίνουν την προοπτική των εξελίξεων”.

“Το ACTION 24 καλωσορίζει την Κατερίνα Δούκα στο δυναμικό του και της εύχεται καλή αρχή και κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα” καταλήγει η ανακοίνωση.

Κατερίνα Δούκα: Συγκινητικό αντίο στην ΕΡΤ

Έπειτα από πέντε χρόνια παρουσίας στην ΕΡΤ και περισσότερες από 350 τετράωρες εκπομπές στο πλευρό του Κώστα Παπαχλιμίντζου, η Κατερίνα Δούκα αποχαιρέτησε το πρωί της Παρασκευής 17/7 τις “Συνδέσεις” του ΕΡΤ.

Ο Κώστας Παπαχλιμίντζος την αποχαιρέτησε, λέγοντας πως στην πρώτη τους κοινή εκπομπή, την Πρωτοχρονιά του 2025, καλωσόρισε μια συνεργάτιδα που γνώριζε, ενώ σήμερα αποχαιρετά μια στενή φίλη και μια εξαιρετική δημοσιογράφο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Δούκα, συγκινημένη, παρέλαβε την ανθοδέσμη που της προσέφερε ο συμπαρουσιαστής της και ευχαρίστησε έναν προς έναν όλους τους συνεργάτες της.