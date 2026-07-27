Επίθεση Γεωργιάδη κατά Ανδρουλάκη: “Αυτό που κάνει είναι κατάντια, θέλει να πάει το ΠΑΣΟΚ στο 3% για να είναι ευχαριστημένος;”

Επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με φόντο την συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στο OPEN, υποστήριξε ότι, παρά τον σεβασμό που τρέφει για την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ, η σημερινή ηγεσία του κόμματος δεν κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον της χώρας, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι περιορίζεται σε μια επαναλαμβανόμενη αντιπολιτευτική ρητορική.

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«Έχει πάει από το 14% στο 10%. Δεν υπάρχει ένας να του πει ότι αυτό που κάνει δεν αποδίδει; Πού θέλει να το πάει το ΠΑΣΟΚ; Στο 3% για να είναι ευχαριστημένος;», διερωτήθηκε ο υπουργός.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη:

«Εμένα το ΠΑΣΟΚ μου προκαλεί πολύ μεγάλη θλίψη και θα σας πω το γιατί. Όχι θλίψη, μεγάλη θλίψη. Έχω βρεθεί με το ΠΑΣΟΚ σε κοινούς αγώνες όταν κινδύνευε η Ελλάδα να βρεθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχω βρεθεί μαζί τους σε διαδηλώσεις στο «Μένουμε Ευρώπη», σε κοινά υπουργικά συμβούλια, σε κοινές ψηφοφορίες. Δεν είναι κόμμα του πεταματού το ΠΑΣΟΚ, ούτε κόμμα που αξίζει να το απαξιώνεις. Έχει μια ιστορία. Για να μείνει στην Ευρώπη πλήρωσε το πολιτικό κόστος. Αυτά όλα είναι άξια σεβασμού. Έχει ικανά στελέχη. Δεν είναι ένα κόμμα που μου είναι αδιάφορο, ούτε ένα κόμμα που μπορώ να το υβρίσω. Είναι ένα κόμμα που σέβομαι τη διαδρομή του.

Αυτό που κάνει πια ο κύριος Ανδρουλάκης είναι πραγματική κατάντια. Και θέλω να εξηγήσω το γιατί. Έχει ένα ρεπερτόριο από τότε που από σπόντα έγινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που λέει: υποκλοπές, εκτροπές, χούντα Μητσοτάκη, διαφθορά. Αυτά λέει. Δυόμισι χρόνια έχει μια κασέτα. Είχε μια ευκαιρία στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος να πει: «Παιδιά, τώρα, επειδή εκπροσωπώ μια παράταξη που κυβέρνησε την Ελλάδα 30 χρόνια και ευελπιστώ ότι θα την ξανακυβερνήσει, αντί σήμερα να πω την κασέτα που λέω δυόμισι χρόνια, σας λέω το όραμά μου για τη χώρα. Θέλω το άρθρο 24 να γίνει έτσι, το άρθρο 16 να γίνει έτσι». Δεν είπε τίποτα από αυτά. Ας μη συνεργαστεί. Ας μεταφέρει το όραμά του για το πώς θέλει να είναι η Ελλάδα του μέλλοντος.

Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εάν δεν κάνουμε αναθεώρηση στο Σύνταγμα και δεν ξεκαθαρίσουμε τι είναι δάσος και τι όχι, κινδυνεύουν χιλιάδες περιουσίες Ελλήνων να εξανεμιστούν με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εάν δεν το λύσουμε αυτό εμείς οι πολιτικοί, χιλιάδες Έλληνες θα χάσουν την ιδιοκτησία τους. Αυτό δεν ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ; Δεν ενδιαφέρει τον Νίκο Ανδρουλάκη; Τον ενδιαφέρει μόνο η κασέτα;



Έχει πάει από το 14% στο 10%. Δεν υπάρχει ένας να του πει ότι αυτό που κάνει δεν αποδίδει; Πού θέλει να το πάει το ΠΑΣΟΚ; Στο 3% για να είναι ευχαριστημένος;».



