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ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Φάλαινα έκανε την εμφάνισή της στην παραλία του Καρνάγιου – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Απίστευτο το θέαμα για τους λουόμενους

Βόλος: Φάλαινα έκανε την εμφάνισή της στην παραλία του Καρνάγιου – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο
DEBATER NEWSROOM

Με ένα απίστευτο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι επισκέπτες της παραλίας του Καρνάγιου στον Βόλο το μεσημέρι της Κυριακής, 26 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το taxydromos.gr, οι λουόμενοι σοκαρίστηκαν όταν είδαν μια φάλαινα να κάνει την εμφάνισή της.

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Μάλιστα, πολλοί ήταν εκείνοι που απαθανάτισαν τις στιγμές με τα κινητά τους τηλέφωνα με τις εικόνες να γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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