Βόλος: Φάλαινα έκανε την εμφάνισή της στην παραλία του Καρνάγιου – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο
Απίστευτο το θέαμα για τους λουόμενους
Με ένα απίστευτο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι επισκέπτες της παραλίας του Καρνάγιου στον Βόλο το μεσημέρι της Κυριακής, 26 Ιουλίου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το taxydromos.gr, οι λουόμενοι σοκαρίστηκαν όταν είδαν μια φάλαινα να κάνει την εμφάνισή της.
Μάλιστα, πολλοί ήταν εκείνοι που απαθανάτισαν τις στιγμές με τα κινητά τους τηλέφωνα με τις εικόνες να γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
πηγή στην Google
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