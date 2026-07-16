Συμφωνία ΑΕΚ – Ολυμπιακού για την παραχώρηση του SUNEL Arena μέχρι να είναι έτοιμο το ΣΕΦ

Στην SUNEL Arena φαίνεται ότι θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός για το πρώτο μέρος της σεζόν καθώς ήρθε σε συμφωνία με την ΑΕΚ για την χρήση του γηπέδου μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο ΣΕΦ.

Οι Πειραιώτες έχουν έρθει σε επαφές με την ΑΕΚ, έτσι ώστε να του παραχωρηθεί η SUNEL Arena, τόσο για τους αγώνες της Euroleague όσο και γι’ αυτούς της GBL.

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Οι δύο ομάδες φαίνεται ότι έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την παραχώρηση του γηπέδου, με κλιμάκιο του Ολυμπιακού να έχει επισκεφτεί τη SUNEL Arena για να δει τους χώρους και να “τσεκάρει” τις βελτιώσεις που χρειάζονται, έτσι ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές της Euroleague.

Το νέο ΣΕΦ αναμένεται να είναι έτοιμο να ανοίξει τις πύλες του στο δεύτερο μισό της ερχόμενης χρονιάς.