“Βόμβα” μεγατόνων στο NBA: Πάει στους Μαϊάμι Χιτ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Αφήνει τους Μπακς μετά από 13 χρόνια

Νέα εποχή για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον δημοσιογράφο του ESPN, Σαμς Σαράνια, να κάνει λόγο για ανταλλαγή του Greek Freak από τους Μιλγουόκι Μπακς στους Μαϊάμι Χιτ.

Έτσι, αν όντως επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, ο 31χρονος διεθνής φόργουορντ αφήνει τους Μπακς και το Μιλγουόκι έπειτα από 13 χρόνια και τον τίτλο του 2021, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, μετακομίζοντας στο… Μαϊάμι.

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Ως αντάλλαγμα για την παραχώρησή του, οι Μπακς πήραν τους Τάιλερ Χίρο, Κελ’ ελ Γουέρ, Χάιμε Γιάκεθ και τρεις επιλογές πρώτου γύρου στο ντραφτ (2031, 2033), ανάμεσα στις οποίες και το νούμερο 13 της φετινής διαδικασίας, όπως και μια επιλογή δευτέρου γύρου. BLOCKBUSTER: The Milwaukee Bucks are trading franchise icon Giannis Antetokounmpo and Bobby Portis to the Miami Heat for Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, 3 first-round picks (including No. 13), 1 pick swap and 1 second-rounder, sources tell ESPN. pic.twitter.com/NQT5ZhdJU9— Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2026

Οι πληροφορίες που επικαλείται ο Σαράνια αναφέρουν ότι η ανταλλαγή δεν περιλαμβάνει καμία επιπλέον ομάδα αλλά τόσο οι Χιτ όσο και οι Μπακς θα υπογράψουν τη συμφωνία στις 6 Ιουλίου «γεγονός που αφήνει ανοιχτό το πλαίσιο για να δούμε αν υπάρχουν ευκαιρίες επέκτασης».

Από την άλλη, η ομάδα του Μαϊάμι εκτός από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο,θα έχει στο ρόστερ της την επόμενη χρονιά τον Μπόμπι Πόρτις. «Ο Πατ Ράιλι θα συνδυάσει τον δύο φορές MVP του NBA και MVP των τελικών του 2021 με τον Μπαμ Αντεμπάγιο να ηγηθούν της διεκδίκησης της Ανατολικής Περιφέρειας του ΝΒΑ» σημειώνει ο Σαμς Σαράνια.

Νωρίτερα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό του λογαριασμό του στο Instagram ένα μήνυμα που φούντωσε τις φήμες.

«Θεέ μου, σε εμπιστεύτηκα στην αρχή και θα συνεχίσω να σε εμπιστεύομαι σε όλη τη διαδρομή», έγραψε ο Greek Freak.

Και ενώ αναμένονται τα νέα για τον Αντετοκούνμπο, υπήρξε μια αξιοσημείωτη κίνηση στο NBA τη Δευτέρα. Ο Τρέι Γιανγκ υπογράφει τετραετές συμβόλαιο αξίας 212 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Ουίζαρντς.