«Βόμβα» στο NBA – Αποχωρεί από τους Λέικερς ο Λεμπρόν Τζέιμς

Την απόφαση να αποχωρήσει από τους Λος Άντζελες Λέικερς πήρε ο Λεμπρόν Τζέιμς βάζοντας τη δική του «βόμβα» στο NBA.

Σύμφωνα με τον Shams Charania του ESPN, ο Λεμπρόν Τζέιμς θα συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα του NBA τη σεζόν 2026-27 και έχει ενημερώσει τους Λος Άντζελες Λέικερς ότι η ομάδα μπορεί να προχωρήσει και χωρίς αυτόν, καθώς θα αγωνίζεται αλλού.

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Ο Τζέιμς πέρασε τις τελευταίες οκτώ σεζόν με τους Λέικερς, βοηθώντας την ομάδα να κατακτήσει το 17ο πρωτάθλημα NBA το 2020.

Ακόμα και στα 41 του χρόνια, παρέμεινε ένας από τους κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν, έχοντας μέσο όρο 20,9 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 7,2 ασίστ, βοηθώντας τους Λέικερς να εξασφαλίσουν την 4η θέση στη Δυτική Περιφέρεια και να φτάσουν στον δεύτερο γύρο των πλέι οφ.

Καθώς οι εικασίες εντείνονται, το μέλλον του ΛεΜπρόν Τζέιμς και οι πιθανές ομάδες του έχουν γίνει ένα από τα μεγαλύτερα θέματα συζήτησης στο NBA, με αρκετούς διεκδικητές να αναμένεται να διερευνήσουν μια μεταγραφή για τον τέσσερις φορές πρωταθλητή.