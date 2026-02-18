Επέστρεψε στην Εθνική ο Ρογκαβόπουλος – Οι κλήσεις του Σπανούλη για τα ματς με το Μαυροβούνιο
Οι επιλογές του Έλληνα τεχνικού
Τις κλήσεις του για τα δύο παιχνίδια με το Μαυροβούνιο (εντός και εκτός) στο δεύτερο «παράθυρο» της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 ανακοίνωσε ο τεχνικός της Εθνικής ομάδας Βασίλης Σπανούλης.
Συγκεκριμένα, το παρών θα δώσει και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αφήνοντας πίσω όσα είχαν συμβεί με τον Έλληνα άσο και τις διαφωνίες που είχε με την ΕΟΚ.
Η εθνική υποδέχεται στη Sunel Arena την Παρασκευή 27/2 (19:00) για την 3η αγωνιστική και ταξιδεύει στην Ποντγκόριτσα για τον αγώνα με το Μαυροβούνιο ξανά τη Δευτέρα 2/3 (20:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.
Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 17 παίκτες για την προετοιμασία που θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα, 23/2 με σταδιακή ένταξη των παικτών.
Οι παίκτες που κλήθηκαν είναι οι εξής:
|‘Ονομα
|Ημ. Γέννησης
|Υψος
|Θέση
|Ομάδα
|Συμμετοχές
|Πόντοι
|Κώστας Παπανικολάου
|31/07/1990
|2.04
|F
|Ολυμπιακός
|173
|1149
|Γιαννούλης Λαρεντζάκης
|22/09/1993
|1.96
|SG
|Ολυμπιακός
|94
|632
|Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
|02/01/1999
|2.00
|SG
|Παναθηναϊκός
|50
|233
|Κώστας Αντετοκούνμπο
|20/11/1997
|2.10
|C
|Αρης
|39
|197
|Βασίλης Τολιόπουλος
|15/06/1996
|1.88
|SG
|Παναθηναϊκός
|36
|305
|Δημήτρης Μωραΐτης
|03/02/199
|1.94
|PG
|Ηρακλής
|32
|131
|Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
|06/01/1997
|2.02
|F
|ΑΕΚ
|23
|91
|Νίκος Ρογκαβόπουλος
|27/06/2001
|2.03
|SF
|Παναθηναϊκός
|22
|168
|Νίκος Χουγκάζ
|04/10/2000
|2.08
|F
|ΠΑΟΚ
|16
|73
|Αλέξανδρος Σαμοντούροβ
|20/04/2005
|2.10
|PF
|Παναθηναϊκός
|16
|91
|Δημήτρης Κακλαμανάκης
|25/01/1994
|2.06
|C
|Περιστέρι
|6
|12
|Νάσος Μπαζίνας
|18/10/2003
|1.94
|PG
|Προμηθέας
|5
|6
|Αντώνης Καραγιαννίδης
|13/04/2002
|2.04
|PF
|Προμηθέας
|5
|12
|Ομηρος Νετζήπογλου
|18/11/2002
|1.95
|G
|Ολυμπιακός
|5
|4
|Ναζ Μήτρου – Λονγκ
|03/08/1993
|1.93
|SG
|Νάπολι
|4
|35
|Αλέξανδρος Νικολαΐδης
|21/08/2002
|1.90
|G
|Πανιώνιος
|2
|7
|Νίκος Πλώτας
|12/06/2004
|1.96
|G
|Προμηθέας
|–
|–
