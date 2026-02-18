Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
Επέστρεψε στην Εθνική ο Ρογκαβόπουλος – Οι κλήσεις του Σπανούλη για τα ματς με το Μαυροβούνιο

Οι επιλογές του Έλληνα τεχνικού

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης

Τις κλήσεις του για τα δύο παιχνίδια με το Μαυροβούνιο (εντός και εκτός) στο δεύτερο «παράθυρο» της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 ανακοίνωσε ο τεχνικός της Εθνικής ομάδας Βασίλης Σπανούλης.

Συγκεκριμένα, το παρών θα δώσει και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αφήνοντας πίσω όσα είχαν συμβεί με τον Έλληνα άσο και τις διαφωνίες που είχε με την ΕΟΚ.

Η εθνική υποδέχεται στη Sunel Arena την Παρασκευή 27/2 (19:00) για την 3η αγωνιστική και ταξιδεύει στην Ποντγκόριτσα για τον αγώνα με το Μαυροβούνιο ξανά τη Δευτέρα 2/3 (20:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 17 παίκτες για την προετοιμασία που θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα, 23/2 με σταδιακή ένταξη των παικτών.

Οι παίκτες που κλήθηκαν είναι οι εξής:

‘ΟνομαΗμ. ΓέννησηςΥψοςΘέσηΟμάδαΣυμμετοχέςΠόντοι
Κώστας Παπανικολάου31/07/1990  2.04FΟλυμπιακός1731149
Γιαννούλης Λαρεντζάκης22/09/19931.96SGΟλυμπιακός94632
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης02/01/19992.00SGΠαναθηναϊκός50233
Κώστας Αντετοκούνμπο20/11/19972.10CΑρης39197
Βασίλης Τολιόπουλος15/06/19961.88SGΠαναθηναϊκός36305
Δημήτρης Μωραΐτης03/02/1991.94PGΗρακλής32131
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος06/01/19972.02FΑΕΚ2391
Νίκος Ρογκαβόπουλος27/06/20012.03SFΠαναθηναϊκός22168
Νίκος Χουγκάζ04/10/20002.08FΠΑΟΚ1673
Αλέξανδρος Σαμοντούροβ20/04/20052.10PFΠαναθηναϊκός1691
Δημήτρης Κακλαμανάκης25/01/19942.06CΠεριστέρι612
Νάσος Μπαζίνας18/10/20031.94PGΠρομηθέας56
Αντώνης Καραγιαννίδης13/04/20022.04PFΠρομηθέας512
Ομηρος Νετζήπογλου18/11/20021.95GΟλυμπιακός54
Ναζ Μήτρου – Λονγκ03/08/19931.93SGΝάπολι435
Αλέξανδρος Νικολαΐδης21/08/20021.90GΠανιώνιος27
Νίκος Πλώτας12/06/20041.96GΠρομηθέας
