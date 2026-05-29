Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του Άρη με τον Σπανούλη – Τα στοιχεία που θα κρίνουν το deal

Ο Άρης είναι ξεκάθαρος, έχει στην κορυφή της λίστας του τον Βασίλη Σπανούλη και θα κάνει τα πάντα για να τον φέρει στο Nick Galis Hall.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θέλει να δώσει τα κλειδιά στον «V-Span» και να χτίσει την ομάδα που θα επιστρέψει την αίγλη στον σύλλογο.

Ήδη στον Βασίλη Σπανούλη έχουν παρουσιαστεί τα δεδομένα, τόσο της πρότασης του Άρη, αλλά και το πλάνο της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια. Και αυτό γιατί τον Έλληνα τεχνικό δεν τον ενδιαφέρει μόνο η επόμενη σεζόν αλλά γενικά θέλει να δουλέψει κάτι μακροπρόθεσμο.

Πάντως, τον Βασίλη Σπανούλη έχει βάλει στο στόχαστρο του και ο Ερυθρός Αστέρας, που ψάχνει τον διάδοχο του Σάσα Ομπράντοβιτς.