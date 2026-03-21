Εμμανουήλ Καραλής: Η πρώτη ανάρτηση μετά το ασημένιο μετάλλιο

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε δευτεραθλητής κόσμου το απόγευμα του Σαββάτου (21/3) μετά από έναν εντυπωσιακό αγώνα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, δημοσίευσε μία φωτογραφία του μαζί με τους άλλους δύο… μεταλλιούχους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Τορούν, τον “χρυσό” Ντουπλάντις και τον “χάλκινο” Μάρσαλ.

Να θυμίσουμε ότι μετά το τέλος του αγώνα στο άλμα επί κοντώ, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις φωτογραφήθηκαν μαζί, με τις σημαίες της Ελλάδας και της Σουηδίας αφού ο Σουηδός υπεραθλητής υποκλίθηκε στο δεύτερο καλύτερο άλτη του επί κοντώ στο κόσμο