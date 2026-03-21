Εμμανουήλ Καραλής: Πέρασε πάνω από τα 6 μέτρα ο Μανόλο- LIVE η ιστορική μάχη με τον Ντουπλάντις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου (βίντεο)

Ο Εμμανουήλ Καραλής δίνει μία επική μάχη με τον Μόντο Ντουπλάντις στον τελικό του άλμα επί κοντό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που διεξάγεται στην Πολωνία.

Από τη μία πλευρά βρίσκεται ο Μόντο Ντουπλάντις, που πρόσφατα σημείωσε το 15ο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του με άλμα στα 6.31μ. στο «Mondo Classic» της Ουψάλας. Από την άλλη, ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος με τα 6.17μ. που πέτυχε στην Παιανία στις 18 Φεβρουαρίου κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ και συγκαταλέγεται πλέον στους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα προηγούμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Στίβου, ο Καραλής είχε κατακτήσει την τρίτη θέση στη Γλασκώβη το 2024 και τη δεύτερη στη Ναντζίνγκ, όπου σημείωσε 6.05μ., ενώ τότε ο Ντουπλάντις είχε επικρατήσει με 6.15μ. και την τριάδα είχε συμπληρώσει ο Κρις Νίλσεν με 5.90μ.

Στον αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Μόντο Ντουπλάντις μπήκες πρώτος στον αγώνα με άνετο άλμα πάνω από τα 5,50μ., ενώ ο Καραλής ακολούθησε με ένα εύκολο πέρασμα πάνω από τα 5,70μ.

Ο Ντουπλάντις έκανε το δικό του άλμα στα 5,85μ. και πέρασε άνετα τον πήχη, ενώ ο Καραλής απάντησε με ένα εξίσου τρομερό άλμα που φάνηκε να είναι πάνω από τα 6 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε ακόμη ένα τρομερό άλμα πηδώντας… “χαλαρά” πάνω από τα 5,95μ. με τον Μόντο Ντουπλάντις να μην πηδάει στο συγκεκριμένο ύψος βάζοντας στόχο κατευθείαν τα 6 μέτρα.

Ακολούθησε άλμα στα 6 μέτρα τα οποία δεν κατάφερε να περάσει καθώς παρότι ξεπέρασε τον πήχη, τον ακούμπησε ελάχιστα με αποτέλεσμα να τον ρίξει. Προηγουμένως, ο Ντουπλάντις έκανε ένα εξαιρετικό άλμα στο ίδιο ύψος και συνέχισε να προπορεύεται του Καραλή.

Οι 12 φιναλίστ με τις φετινές τους επιδόσεις

1.Άρμαντ Ντουπλάντις (Σουηδία) 6.31μ.

2.Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 6.17μ.

3.Ζάκερι Μπράντφορντ (ΗΠΑ) 6.01μ.

4.Σόντρε Γκουτόρμσεν (Νορβηγία) 6.06μ.

5.Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 6.00μ.

6.Τιμπό Κολέ (Γαλλία) 5.85μ.

7.Σίμεν Γκουτόρμσεν (Νορβηγία) 5.80μ.

8.Μπαπτίστ Τιερί (Γαλλία) 5.90μ.

9.Μένο Φλόον (Ολλανδία) 5.80μ.

10.Νταβίντ Χόλι (Τσεχία) 5.76μ.

11.Κρίστοφερ Νίλσεν (ΗΠΑ) 5.85μ.

12.Έρνεστ Ομπιένα (Φιλιππίνες) 5.78μ.