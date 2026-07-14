Νατάσα Θεοδωρίδου – Δέσποινα Βανδή: To viral βίντεο λίγο πριν τη συνεργασία τους – «Συγγνώμη με συμπαθείς; Όχι»

Μία από τις πλέον αναμενόμενες και πολυσυζητημένες μουσικές συμπράξεις της επερχόμενης χειμερινής σεζόν παίρνει σάρκα και οστά, με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Δέσποινα Βανδή να ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή του NOX.

Η συνεργασία των δύο κορυφαίων ερμηνευτριών, που μετρούν δεκαετίες επιτυχημένης πορείας και αμέτρητα διαχρονικά hits, αναμένεται να αποτελέσει τον απόλυτο πόλο έλξης για τη νυχτερινή διασκέδαση της πρωτεύουσας, με το κοινό να περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την κοινή τους πρεμιέρα.

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Το χιουμοριστικό «ανακριτικό» βίντεο που έγινε viral

Θέλοντας να δώσουν μια γεύση από τη μεταξύ τους χημεία, οι δύο καλλιτέχνιδες μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους ένα απολαυστικό στιγμιότυπο.

Η αφορμή δόθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συναυλίας της Νατάσας Θεοδωρίδου στο Θέατρο Άλσος, όπου η Δέσποινα Βανδή έδωσε το «παρών», στηρίζοντας τη φίλη και μελλοντική συνεργάτιδά της.