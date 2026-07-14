Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Νατάσα Θεοδωρίδου – Δέσποινα Βανδή: To viral βίντεο λίγο πριν τη συνεργασία τους – «Συγγνώμη με συμπαθείς; Όχι»

Ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή του NOX

Νατάσα Θεοδωρίδου – Δέσποινα Βανδή: To viral βίντεο λίγο πριν τη συνεργασία τους – «Συγγνώμη με συμπαθείς; Όχι»
DEBATER NEWSROOM

Μία από τις πλέον αναμενόμενες και πολυσυζητημένες μουσικές συμπράξεις της επερχόμενης χειμερινής σεζόν παίρνει σάρκα και οστά, με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Δέσποινα Βανδή να ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή του NOX.

Η συνεργασία των δύο κορυφαίων ερμηνευτριών, που μετρούν δεκαετίες επιτυχημένης πορείας και αμέτρητα διαχρονικά hits, αναμένεται να αποτελέσει τον απόλυτο πόλο έλξης για τη νυχτερινή διασκέδαση της πρωτεύουσας, με το κοινό να περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την κοινή τους πρεμιέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χιουμοριστικό «ανακριτικό» βίντεο που έγινε viral

Θέλοντας να δώσουν μια γεύση από τη μεταξύ τους χημεία, οι δύο καλλιτέχνιδες μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους ένα απολαυστικό στιγμιότυπο.

Η αφορμή δόθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συναυλίας της Νατάσας Θεοδωρίδου στο Θέατρο Άλσος, όπου η Δέσποινα Βανδή έδωσε το «παρών», στηρίζοντας τη φίλη και μελλοντική συνεργάτιδά της.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ