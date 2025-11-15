Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα-Σκωτία: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

Το προτελευταίο παιχνίδι της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ελλάδα-Σκωτία: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης
Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Την Σκωτία υποδέχεται η Εθνική Ελλάδας στο «Γ. Καραϊσκάκης» το βράδυ του Σαββάτου, με σκοπό να πάει τη νίκη που θα της δώσει βαθμούς στο FIFA Ranking.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από τον Alpha στις 21:45. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πιθανότατα θα δοκιμάσει παίκτες που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής ή που κλήθηκαν για πρώτη φορά στην Εθνική ποδοσφαίρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα δώσει ακόμα ένα παιχνίδι για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Μουντιάλ κόντρα στη Λευκορωσία εκτός έδρας σε μία αναμέτρηση που θα γίνει στη ZTE Arena στην Ουγγαρία (18/11/25, 21:45, Alpha).

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ