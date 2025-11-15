Ελλάδα-Σκωτία: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

Την Σκωτία υποδέχεται η Εθνική Ελλάδας στο «Γ. Καραϊσκάκης» το βράδυ του Σαββάτου, με σκοπό να πάει τη νίκη που θα της δώσει βαθμούς στο FIFA Ranking.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από τον Alpha στις 21:45. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πιθανότατα θα δοκιμάσει παίκτες που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής ή που κλήθηκαν για πρώτη φορά στην Εθνική ποδοσφαίρου.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα δώσει ακόμα ένα παιχνίδι για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Μουντιάλ κόντρα στη Λευκορωσία εκτός έδρας σε μία αναμέτρηση που θα γίνει στη ZTE Arena στην Ουγγαρία (18/11/25, 21:45, Alpha).