Ελλάδα – Σερβία: Η 14άδα του Βασίλη Σπανούλη για το αποψινό φιλικό

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ αντιμετωπίζει απόψε (9/8, 20:30) στη Λεμεσό την ισχυρή Σερβία, σε ένα δυνατό τεστ ενόψει του Eurobasket 2025.

Στην Κύπρο ταξίδεψαν 16 παίκτες, αφού έμειναν στην Αθήνα οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, με τον Βασίλη Σπανούλη να “κόβει” από την αποστολή τους Όμηρο Νετζήπογλου και Λευτέρη Λιοτόπουλο για το αποψινό παιχνίδι.

Αναλυτικά η 14άδα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ: Σλούκας, Παπανικολάου, Κατσίβελης, Νικολαΐδης, Μπαζίνας, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, Θ. Αντετοκούνμπο, Χουγκάζ, Μήτογλου, Σαμοντούροβ, Καραγιαννίδης και Κ. Αντετοκούνμπο.

Οι μεταδόσεις του τουρνουά στην Κύπρο

Τις αναμετρήσεις της Εθνικής μας ομάδας με τους αντιπάλους της -και όχι μόνο- θα μεταδώσει σε απευθείας σύνδεση η ΕΡΤ1.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μετάδοσης των αγώνων:

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

17:00 | Κύπρος – Ισραήλ | ΕΡΤ1

20:30 | Ελλάδα – Σερβία | ΕΡΤ1

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

17:00 | Κύπρος – Σερβία | ΕΡΤ1

20:30 | Ελλάδα – Ισραήλ | ΕΡΤ1