Γιαμπουσέλε: Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό για τρία χρόνο – Πόσα χρήματα θα παίρνει

Στο ΟΑΚΑ θα αγωνίζεται για τα επόμενα τρία χρόνια ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, καθώς υπέγραψε στον Παναθηναϊκό.

Οι δύο πλευρές κατάφεραν να δώσουν τα χέρια την Τετάρτη 8 Ιουλίου με μόνο την ανακοίνωση να απομένει για την επισημοποίηση της συμφωνίας.

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Το συμβόλαιο του Γιαμπουσέλε με τον Παναθηναϊκό θα έχει διάρκεια τριών ετών, με συνολικές απολαβές που αγγίζουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν και φτάνουν τα 12 εκατομμύρια συνολικά. Στην τελευταία του σεζόν στο NBA μέτρησε 8,3 πόντους κατά μέσο όρο, επιστρέφοντας πλέον στην Ευρώπη για να πρωταγωνιστήσει ξανά στο κορυφαίο επίπεδο.