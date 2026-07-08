Εθνική Οδός: Αγροτικό μετέφερε επιβάτες στην καρότσα κινούμενο στην αριστερή λωρίδα – Δείτε Βίντεο

Ένα νέο περιστατικό άκρως επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς είδε το φως της δημοσιότητας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά το έλλειμμα οδικής παιδείας στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους.

Παρά τους εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας και την αυστηροποίηση των ποινών, οι εικόνες που καταγράφονται στους δρόμους αποδεικνύουν ότι ορισμένοι οδηγοί συνεχίζουν να αψηφούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

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Το χρονικό του περιστατικού

Σύμφωνα με οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στο Instagram και συγκέντρωσε γρήγορα χιλιάδες προβολές, ένα αγροτικό όχημα εντοπίστηκε να κινείται με υψηλή ταχύτητα σε εθνική οδό, μεταφέροντας δύο άτομα στην ανοιχτή καρότσα του.

Το περιστατικό καταγράφηκε από επιβάτες παρακείμενου οχήματος. Όπως φαίνεται στο βίντεο, το αγροτικό κινούνταν απροβλημάτιστα στην «γρήγορη» αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, με τους δύο επιβαίνοντες να κάθονται στο πίσω μέρος χωρίς κανένα μέτρο προστασίας.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ένας απότομος ελιγμός ή ένα ξαφνικό φρενάρισμα θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για τη σωματική τους ακεραιότητα.

Αντιδράσεις στα social media

Όπως ήταν φυσικό, το σχετικό βίντεο προκάλεσε θύελλα σχολίων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η πλειονότητα των χρηστών εξέφρασε τον έντονο αποτροπιασμό της για το ρίσκο που ανέλαβαν οι επιβαίνοντες, χαρακτηρίζοντας τις εικόνες απαράδεκτες για ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, ενώ ορισμένοι σχολίασαν το συμβάν με σκωπτική και χιουμοριστική διάθεση.