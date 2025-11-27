Ελλάδα – Ρουμανία: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Στη μάχη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 ρίχνεται το απόγευμα της Πέμπτης 27/11 η Ελλάδα κόντρα στη Ρουμανία.

Ο Βασίλης Σπανούλης, που έφτασε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, θα έχει στη διάθεσή του την ακόλουθη δωδεκάδα: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Περσίδης.

Εκτός έμειναν οι Δημήτρης Κατσίβελης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Πλώτας και Νίκος Τουλιάτος. Ο πρώτος αντιμετωπίζει μια διάταση στους περονιαίους συνδέσμους της ποδοκνημικής και έκανε μαγνητική που ήταν αρνητική σε άλλα ευρήματα.

Ο προπονητής της Ρουμανίας, Μιχάι Σιλβασάν, έχει στην αποστολή τους εξής παίκτες: Λούκας Τοχάταν (Βαλτσέα), Στεφάν Γκράσου (Ντινάμο Βουκουρεστίου), Νάντορ Κούτι (Ντινάμο Βουκουρεστίου), Μιχάι Ματσιούτσα (Κορόνα Μπρασόφ), Ντράγκος Ντικουλέσκου (Κέπινγκ Σταρς), Μπόμπε Νικολέσκου (Οραντέα), Ντάρον Ράσελ (Κλουζ), Μπόγκνταν Πόπα (Τάργκου Μούρες), Εμάνουελ Κάτε (Μούρθια), Ράρες Ούτα (Βαλτσέα), Άλεξ Όλα (Βολουντάρι), Τούντορ Γκεόργκε (Ραπίντ Βουκουρεστίου).

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Λουίς Καστίγιο (Ισπανία), Γκέερτ Γιάκομπς (Βέλγιο) και Σίνισα Πρπα (Σερβία).

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 18:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Στον άλλο αγώνα του δευτέρου ομίλου, το Μαυροβούνιο υποδέχεται στις 19:00 την Πορτογαλία, την οποία η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στο Πόρτο. Υπενθυμίζεται πως οι τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη προκριματική φάση.

Εκεί μεταφέρουν όλα τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης και σχηματίζεται ένας νέος όμιλος, μαζί με τις τρεις πρώτες ομάδες του πρώτου ομίλου, όπου συμμετέχουν Ισπανία, Γεωργία, Δανία και Ουκρανία.