Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Η Ρωσία επιλέγει τον πόλεμο» – Βλαντίμιρ Πούτιν: «Προς το παρόν δεν βλέπω το νόημα για συνάντηση με το Κίεβο»

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης παραμένουν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας, μετά την κατηγορηματική άρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από το βήμα του οικονομικού φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος Πρόεδρος χαρακτήρισε άσκοπο ένα τέτοιο ενδεχόμενο, προκαλώντας την ακαριαία αντίδραση του Κιέβου.

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Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Telegram, ο κ. Ζελένσκι εξαπέλυσε δριμεία επίθεση, υπογραμμίζοντας πως η στάση της Μόσχας αποδεικνύει ότι «η Ρωσία επιλέγει για μία ακόμα φορά τον πόλεμο».

Ο Ουκρανός ηγέτης έκανε λόγο για μια «αδύναμη» τοποθέτηση από την πλευρά του Κρεμλίνου, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά: «Απλώς δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρώσος ομόλογός του «δεν θέλει να αλλάξει τίποτα και δεν θέλει να παραδεχτεί ότι ο πόλεμος του αρέσει μόνο σε αυτόν και σε όσους αντλούν χρήματα από αυτόν».

Παράλληλα, ο Ζελένσκι σχολίασε καυστικά το κλίμα που επικρατεί μεταξύ των υποστηρικτών του Κρεμλίνου στην Αγία Πετρούπολη, επισημαίνοντας πως όσοι «χαμογελούν σήμερα» εκεί, στέλνουν το μήνυμα «ότι πρέπει να υπάρχουν λιγότερα χρήματα στη Ρωσία και περισσότερη πίεση».

Πούτιν: Απορρίπτει μία συνάντηση με τον Ζελένσκι – «Προς το παρόν δεν βλέπω το νόημα»

Νωρίτερα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε απορρίψει την πρόταση για κατ’ ιδίαν συνάντηση, η οποία είχε διατυπωθεί μέσω ανοιχτής επιστολής του Ουκρανού Προέδρου.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, προέχει η ουσιαστική πρόοδος των συνομιλιών σε επίπεδο τεχνοκρατών και εμπειρογνωμόνων, ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια βιώσιμη συμφωνία.

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«Πρέπει πρώτα να καταλήξουμε στη λύση», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πούτιν σημείωσε πως ενημερώθηκε μόνο επιγραμματικά για το περιεχόμενο της επιστολής από τον εκπρόσωπό του, Ντμίτρι Πεσκόφ.

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Παράλληλα, επέκρινε τη δημοσιοποίηση των διμερών επαφών, ενώ σχολιάζοντας τις αναφορές του Ουκρανού προέδρου για την ηλικία του, δήλωσε ότι «το βασικό δεν είναι η ηλικία, αλλά η ικανότητα για εργασία».

Εξέφρασε, μάλιστα, την απορία του για τη στάση του Κιέβου, το οποίο φαίνεται να μην υπολογίζει την κυβέρνηση Τραμπ ως πιθανό εγγυητή της ειρηνευτικής διαδικασίας.

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Στο ίδιο πλαίσιο, αποκάλυψε τη συνάντηση Ρώσου επιχειρηματία με τον Ζελένσκι στο Κίεβο, ενώ απευθυνόμενος στα ρωσικά στρατεύματα έστειλε το σύνθημα: «Δουλέψτε, αδέλφια».

Αν και παραδέχθηκε ότι τα ουκρανικά πλήγματα επιφέρουν ορισμένες φθορές στη Ρωσία, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η ρωσική οικονομία διατηρεί την ελκυστικότητά της για επενδύσεις.

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Σκληρή κριτική στις «ευρωπαϊκές ελίτ» και τη διεθνή πολιτική

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Φόρουμ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των Βρυξελλών, κατηγορώντας τις ευρωπαϊκές ηγεσίες για υποκίνηση αστάθειας.

Όπως υποστήριξε, οι «ευρωπαϊκές ελίτ» δημιουργούν χάος και επιδιώκουν να «βυθίσουν όλο και περισσότερες χώρες σε αυτό το χάος».

Εμβαθύνοντας την κριτική του, ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε: «Βλέπουμε τις αναταράξεις που υφίστανται οι ενεργειακές αγορές, τον τρόπο με τον οποίο προκαλείται ένταση σε ορισμένες περιοχές, κυρίως αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, καθώς και την κοντόφθαλμη πολιτική της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας».

«Η πολιτική αυτή συνοδεύεται από επιθετική ρητορική, οδηγεί σε περαιτέρω απώλεια των θέσεων της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία και, επιπλέον, υπονομεύει την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια», πρόσθεσε.

Οικονομικοί δείκτες: Η υπεροχή των BRICS έναντι της G7

Ο Πούτιν στάθηκε ιδιαίτερα στην αλλαγή των ισορροπιών στην παγκόσμια οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι η δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από τη Δύση, την οποία χαρακτήρισε «κλοπή», κλόνισε ανεπανόρθωτα την εμπιστοσύνη στο δολάριο και το ευρώ.

Παρουσιάζοντας συγκριτικά στοιχεία για την οικονομική ανάπτυξη της τελευταίας πενταετίας, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε: «Αν εξετάσουμε τη δυναμική της αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά την τελευταία πενταετία, οι χώρες των BRICS αντιπροσωπεύουν το 49% της παγκόσμιας ανάπτυξης, ενώ η συμβολή της G7 ανέρχεται στο 18%».

Παράλληλα, παρέθεσε στοιχεία για την εγχώρια οικονομία:

Το 65% των εξαγωγικών συναλλαγών της Ρωσίας διενεργείται πλέον σε εθνικό νόμισμα (ρούβλια).

Ο πληθωρισμός παρουσιάζει σημαντική αποκλιμάκωση και αναμένεται να προσεγγίσει το 5,2% το 2025.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι υπάρχει πιθανότητα αύξησης του δημοσιονομικού ελλείμματος εντός του έτους.

Καταγγελίες για αθέμιτο ανταγωνισμό από τη Δύση

Κλείνοντας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε τις δυτικές χώρες ότι χρησιμοποιούν γεωπολιτικά και κοινωνικά ζητήματα ως προσχήματα για να περιορίσουν την ανταγωνιστικότητα των αναδυόμενων οικονομιών.

Ανέφερε ότι οι ξένες δυνάμεις εργαλειοποιούν την κρίση στην Ουκρανία, τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, ακόμα και τη διαχείριση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων, προκειμένου να επιβάλλουν περιοριστικά μέτρα.

«Μπορεί κανείς να βρει αφορμή για οτιδήποτε, όμως η βασική αιτία είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός», κατέληξε ο Ρώσος πρόεδρος.