Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν – Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικές εγκαταστάσεις (βίντεο)
Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή
Το Ιράν εκτόξευσε επτά πυραύλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν σήμερα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι έξι από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο έβδομος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο του.
«Το Ιράν εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν (…) σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι έξι αναχαιτίστηκαν και ο έβδομος δεν έφτασε στον στόχο του», τόνισε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), προσθέτοντας πως δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός ως τώρα και διαψεύδοντας πως υπήρξαν ζημιές σε αμερικανικές υποδομές στο Μπαχρέιν.
Σε ανακοίνωσή τους που αναμεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως «εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυραύλους», στο πλαίσιο των αντιποίνων τους για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος.
تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.
تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.… pic.twitter.com/88tTHBcKAd— KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) June 6, 2026
Για το Μπαχρέιν: «Ήχησε η σειρήνα. Απευθύνουμε σύσταση στους πολίτες και τους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να κατευθυνθούν στο κοντινότερο ασφαλές σημείο», σημείωσε το υπουργείο Εσωτερικών μέσω X.
Several ballistic missile interceptions seen in the last few minutes over Bahrain. pic.twitter.com/wWYmJRyMYD— OSINTdefender (@sentdefender) June 6, 2026
Αμερικανικός βομβαρδισμός σε ιρανικές εγκαταστάσεις
Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε την Παρασκευή, «σε νόμιμη άμυνα» εγκαταστάσεις ραντάρ στο Ιράν, αφού κατέρριψε 4 drones τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, απειλούσαν την πολιτικά ναυτιλία στην περιοχή του Κόλπου.
Αμερικανικές δυνάμεις «κατέρριψαν τέσσερα drones (…) που είχαν εξαπολυθεί προς την κατεύθυνση των Στενών του Ορμούζ» διότι «ήγειραν άμεση απειλή για την κίνηση των πλοίων στην περιοχή», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Οι αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν «έπληξαν εγκαταστάσεις ραντάρ παράκτιας επιτήρησης στην Γκουρούκ και στο νησί Κεσμ για να αμυνθούν έναντι περαιτέρω επιθέσεων», πρόσθεσε η ίδια πηγή μέσω X.
Surface-to-air missiles launch from “Patriot” Batteries and intercept Iranian ballistic missiles over Bahrain. pic.twitter.com/AUtxr9z644ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— OSINTdefender (@sentdefender) June 6, 2026
«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και έτοιμες να ανταποδώσουν, στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας, οποιαδήποτε αδικαιολόγητη επίθεση του Ιράν», πρόσθεσε η CENTCOM.
Moments ago, CENTCOM forces shot down four Iranian one-way attack drones that were launched toward the Strait of Hormuz. The attack drones posed an immediate threat to regional maritime traffic. U.S. forces subsequently struck Iranian coastal surveillance radar sites in Goruk and…ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 5, 2026
Παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά εφαρμόζεται από τις δυο χώρες, οι ΗΠΑ διεξήγαγαν στις αρχές της εβδομάδας πλήγματα στο έδαφος του Ιράν, σε ανταπόδοση κατά την Ουάσιγκτον για ιρανικές επιθέσεις.
According to U.S. Central Command (CENTCOM), Iran launched a total of seven ballistic missiles against Bahrain and Kuwait earlier in retaliation for the shoot down of four one-way attack drones today over the Strait of Hormuz and U.S. strikes against Iranian coastal surveillance… pic.twitter.com/cRwhl6A153ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— OSINTdefender (@sentdefender) June 6, 2026
Και το βράδυ της Τρίτης αναφέρθηκαν πλήγματα στο νησί Κεσμ από τον αμερικανικό στρατό.
Η Τεχεράνη ανέφερε πως νωρίτερα χθες εκτόξευσε «προειδοποιητικά» πυραύλους εναντίον δυο αμερικανικών πλοίων στη θάλασσα του Ομάν. Η Ουάσιγκτον το διέψευσε.
Τραμπ: «Στο Ιράν απομένει το 22% των πυραύλων του»
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο NBC News ότι στο Ιράν απομένει το «21 ως 22%» των πυραύλων που διέθετε προτού αρχίσει ο πόλεμος με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.
«Έχουν κάποιους πυραύλους, έχουν κάποια drones. Θα έλεγα εκατοστιαία ίσως το 21-22% των πυραύλων τους. Είναι πολλοί πύραυλοι, αλλά όχι τόσοι όσους είχαν πριν αρχίσουμε την επίθεσή μας», είπε ο ρεπουμπλικάνος.
Διαβεβαίωσε ωστόσο στις αρχές του Μαΐου ότι στην Τεχεράνη δεν απέμενε παρά «το 18 ως 19%» του αποθέματος πυραύλων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.
«Τα περισσότερα από τα εργοστάσια drones έχουν καταστραφεί, οι περισσότερες εξέδρες εκτόξευσης έχουν καταστραφεί και οι περισσότερες εγκαταστάσεις κατασκευή πυραύλων έχουν καταστραφεί», επέμεινε.
Η Τεχεράνη ανέφερε χθες πως εκτόξευσε «προειδοποιητικά» πυραύλους εναντίον δυο αμερικανικών πλοίων στη θάλασσα του Ομάν, έπειτα από σποραδικές εχθροπραξίες στον Κόλπο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.
Η Ουάσιγκτον το διέψευσε.
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