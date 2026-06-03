ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική ποδοσφαίρου: Αναχώρησε για Σουηδία η “γαλανόλευκη” αποστολή

Για το πρώτο φιλικό του Ιουνίου

Εθνική ποδοσφαίρου: Αναχώρησε για Σουηδία η “γαλανόλευκη” αποστολή
(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Αλέξανδρος Τσάκος

Η Εθνική ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (4/6) στην Σουηδία σε μία φιλική αναμέτρηση που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πράγματα κόντρα σε μια ομάδα που προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ 2026.

Το πρωί της Τετάρτης, η αποστολή της Εθνικής ποδοσφαίρου αναχώρησε από το “Ελευθέριος Βενιζέλος” με προορισμό την Στοκχόλμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να σημειωθεί πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν θα έχει τελικά στη διάθεσή του τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις μυϊκές ενοχλήσεις που είχε με συνέπεια να αποδεσμευτεί από την αποστολή καθώς δεν θα προλάβαινε να είναι έτοιμος.

Εθνική ποδοσφαίρου
(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ