Εθνική ποδοσφαίρου: Αναχώρησε για Σουηδία η “γαλανόλευκη” αποστολή
Για το πρώτο φιλικό του Ιουνίου
Η Εθνική ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (4/6) στην Σουηδία σε μία φιλική αναμέτρηση που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πράγματα κόντρα σε μια ομάδα που προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ 2026.
Το πρωί της Τετάρτης, η αποστολή της Εθνικής ποδοσφαίρου αναχώρησε από το “Ελευθέριος Βενιζέλος” με προορισμό την Στοκχόλμη.
Να σημειωθεί πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν θα έχει τελικά στη διάθεσή του τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις μυϊκές ενοχλήσεις που είχε με συνέπεια να αποδεσμευτεί από την αποστολή καθώς δεν θα προλάβαινε να είναι έτοιμος.
πηγή στην Google
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