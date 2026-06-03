Εθνική ποδοσφαίρου: Αναχώρησε για Σουηδία η “γαλανόλευκη” αποστολή

Η Εθνική ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (4/6) στην Σουηδία σε μία φιλική αναμέτρηση που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πράγματα κόντρα σε μια ομάδα που προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ 2026.

Το πρωί της Τετάρτης, η αποστολή της Εθνικής ποδοσφαίρου αναχώρησε από το “Ελευθέριος Βενιζέλος” με προορισμό την Στοκχόλμη.

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