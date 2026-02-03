Ελλάδα – Ουγγαρία 11 – 12: «Λύγισε» στα πέναλντι η Εθνική πόλο των γυναικών – Θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μετά την ήττα της από την Ουγγαρία στην διαδικασία των πέναλτι με 11-12 (8-8 κανονική διάρκεια).

Η ομάδα της Ουγγαρίας πήρε μια… άτυπη ρεβάνς για την ήττα στον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος, με την Ελλάδα να χάνει την πρόκριση για τον τελικό παρά την εντυπωσιακή προσπάθεια.

