ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα – Ουγγαρία 11 – 12: «Λύγισε» στα πέναλντι η Εθνική πόλο των γυναικών – Θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο

EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μετά την ήττα της από την Ουγγαρία στην διαδικασία των πέναλτι με 11-12 (8-8 κανονική διάρκεια).

Η ομάδα της Ουγγαρίας πήρε μια… άτυπη ρεβάνς για την ήττα στον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος, με την Ελλάδα να χάνει την πρόκριση για τον τελικό παρά την εντυπωσιακή προσπάθεια.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

