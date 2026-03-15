«Είμαι απογοητευμένος με πολλά πράγματα» είπε ο Μπενίτεθ μετά το Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

Στη νέα απώλεια βαθμών του Παναθηναϊκού μετά το 0-0 κόντρα στον Παναιτωλικό στάθηκε με δηλώσεις του ο Ράφα Μπενίτεθ.

«Το είχαμε στο μυαλό ότι θα κάναμε αρκετές αλλαγές αλλά ακόμη και με αυτή την 11άδα η ομάδα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού δημιούργησε αρκετές ξεκάθαρες ευκαιρίες για να μπορέσει να κερδίσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, είναι κάτι που το θέλαμε πολύ, είμαι απογοητευμένος όχι μόνο για αυτό αλλά με πολλά πράγματα αλλά δεν ήθελα να πω παραπάνω γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα αλλάξει την έκβαση του αγώνα» ανέφερε αρχικά ο Ισπανός τεχνικός για να προσθέσει:

Για την επιστροφή του Τσιριβέγια: «Είναι ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής για εμάς, έδειξε πολύ διάθεση και μόνο θετικό είναι αυτό για το μέλλον».

Για το παιχνίδι με την Μπέτις: «Ελπίζω ότι θα τα πάμε καλά, ότι θα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και θα μπορέσουμε να δώσουμε μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά στους φιλάθλους μας».