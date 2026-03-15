Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 0-0: Είχε το μυαλό στην Μπέτις και το πλήρωσε

Ο Παναιτωλικός κατάφερε και έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας (0-0) από την έδρα του Παναθηναϊκού για την 25η αγωνιστική της Super League.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε να κάνει πολλές αλλαγές στη βασική ενδεκάδα ενόψει της αναμέτρησης με τη Μπέτις στην Ισπανία για τη φάση των 16 του Europa League και το πλήρωσε καθώς πέταξε δυο ακόμα βαθμούς στη Super League.

Στο 10’ ο Κουτσερένκο έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά στο πολύ δυνατό σουτ του Παντελίδη έξω απ’ την περιοχή, ενώ στη συνέχεια η δεύτερη προσπάθεια του Αντίνο η μπάλα κόντραρε στα σώματα των αμυντικών του Παναιτωλικού κι απομακρύνθηκε.

Από εκεί και πέρα ο Παναιτωλικός είχε τις πιο σημαντικές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο. Στο 27’ ο Μάτσαν «έσπασε» την μπάλα προς τον Ρόσα που πλάσαρε με τη μία, όμως ο Ερνάντεθ πρόλαβε κι έβαλε μία σωτήρια κόντρα, ενώ στο 45’ ο Ματσάν είχε ένα εξαιρετικό σουτ μέσα απ’ την περιοχή που πέρασε ελάχιστα άουτ απ’ το δοκάρι του Κότσαρη.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ πιο επιθετικά, αλλά συνάντησε έναν εξαιρετικό Κουτσερένκο, ο οποίος έκανε πολλές σπουδαίες επεμβάσεις κάτω απ’ την εστία του. Στο 47’ ο Κόγιτς έδιωξε με υπερένταση προ του Σφιντέρσκι σε κεφαλιά-πάσα του Παντελίδη, ενώ στο 61’ το πλασέ του Σφιντέρσκι απ’ το όριο της περιοχής πέρασε άουτ,.

Στο 68’ ο Κουτσερένκο έκανε σπουδαία επέμβαση στη γωνία του σε καρφωτή κεφαλιά του Σφιντέρσκι έπειτα από σέντρα του Ζαρουρί, ενώ στο 74’ ο γκολκίπερ του Παναιτωλικού «έβγαλε» με εντυπωσιακή απόκρουση την ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Τζούριτσιτς.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 80’ από ωραία κίνηση του Γιάγκουσιτς και πάσα προς τον Τσιριβέγια, ο Ισπανός «έσπασε» την μπάλα προς τον Βιλένα που πλάσαρε με τη μία, αλλά ο Κουτσερένκο έκανε άλλη μία απίθανη επέμβαση σε κόρνερ.

Στο 88’ ο Σισοκό έκανε σέντρα προς τα μέσα με τον Βιλένα να ακουμπάει την μπάλα, αλλά να μην αιφνιδιάζει τον Κουτσερένκο, ενώ στο 90’+3’ ο Κότσαρης απέκρουσε ενστικτωδώς το σουτ του Μιχαλακ και στη συνέχεια μπλόκαρε το εκ επαφής πλασέ του Γκαρσία.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Ερνάντεθ, Παντελίδης (63’ Γιάγκουσιτς), Κοντούρης (77’ Βιλένα), Σισοκό, Ζαρουρί, Αντίνο (63’ Τσιριβέγια), Τζούριτσιτς (77’ Σιώπης), Σφιντέρσκι (82’ Πάντοβιτς).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Γκράναθ, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (78’ Μπρέγκου), Λομπάτο (72’ Άλεξιτς), Μάτσαν (90’+1’ Μίχαλακ), Ρόσα (78’ Σατσιάς), Αγκίρε (72’ Γκαρσία).