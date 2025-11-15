Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός οπαδός του Άρη, Δημήτρης Κούβελας

Πέθανε ο γνωστός φίλος του Άρη, Δημήτρης Κούβελας, βυθίζοντας στη θλίψη τον οπαδικό κόσμο..

Ο Δημήτρης Κούβελας ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στη Θεσσαλονίκη, γνωστός με το παρατσούκλι «το βουνό».

«Ο SUPER 3 εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια και τους οικείους του αδερφού μας, Δημήτρη Κούβελα, για τον απροσδόκητο χαμό του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

ΑΡΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ SUPER 3», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του συνδέσμου φιλάθλων SUPER 3 του Άρη.

