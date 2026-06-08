Πανελλαδικές 2026 – ΓΕΛ: Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις σε Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Με την εξέταση τριών μαθημάτων Προσανατολισμού έπεσε σήμερα Δευτέρα 8/6 η αυλαία των εξετάσεων για τους υπoψήφιους στα ΓΕΛ, που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές 2026.

Οι υποψήφιοι, που διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, διαγωνίστηκαν στα εξής μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

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Δείτε τα θέματα της Ιστορίας:

Δείτε τις απαντήσεις στην Ιστορία:

Δείτε τα θέματα της Φυσικής:

Δείτε τις πρώτες απαντήσεις στη Φυσική

Δείτε τα θέματα της Οικονομίας:

Δείτε τις πρώτες απαντήσεις στην Οικονομία

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Με μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις και για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.