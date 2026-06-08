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Πανελλαδικές 2026 – ΓΕΛ: Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις σε Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Το πρώτο σχόλιο για τα θέματα από τον εκπαιδευτικό Όμιλο "Πουκαμισάς"

Πανελλαδικές 2026 – ΓΕΛ: Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις σε Ιστορία, Φυσική, Οικονομία
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:58

Με την εξέταση τριών μαθημάτων Προσανατολισμού έπεσε σήμερα Δευτέρα 8/6 η αυλαία των εξετάσεων για τους υπoψήφιους στα ΓΕΛ, που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές 2026.

Οι υποψήφιοι, που διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, διαγωνίστηκαν στα εξής μαθήματαΙστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

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Δείτε τα θέματα της Ιστορίας:

them_istoria_gel_260608Λήψη

Δείτε τις απαντήσεις στην Ιστορία:

apantiseis-istoria-gel-2026Λήψη

Δείτε τα θέματα της Φυσικής:

them_fysiki_gel_260608Λήψη

Δείτε τις πρώτες απαντήσεις στη Φυσική

Δείτε τα θέματα της Οικονομίας:

them_oikonomia_gel_260608Λήψη

Δείτε τις πρώτες απαντήσεις στην Οικονομία

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Με μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις και για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.

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