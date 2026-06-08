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ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 38χρονου στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Βέροιας- Οδηγούσε φορτηγό μεθυσμένος, κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές

Σύλληψη 38χρονου στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Βέροιας- Οδηγούσε φορτηγό μεθυσμένος, κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Στην σύλληψη ενός 38χρονου ελληνικής καταγωγής προχώρησε κλιμάκιο της Τροχαίας στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Βέροιας καθώς οδηγούσε φορτηγό μεθυσμένος.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 38χρονος οδηγούσε Ι.Χ. φορτηγό όχημα υπό την επήρεια μέθης. Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευασία κάνναβης συνολικού βάρους 11 γραμμαρίων.

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Την ίδια στιγμή, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης συνέλαβαν 38χρονο αλλοδαπό το βράδυ της Κυριακής (7/6) για κλοπή καθώς αφαίρεσε ένα κινητό τηλέφωνο που κρατούσε στα χέρια του πεζός.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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