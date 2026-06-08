Καιρός: Ψυχρή αέρια μάζα έρχεται από τα Βαλκάνια – Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα, η πρόβλεψη Μαρουσάκη

Βδομάδα με έντονα μετεορολογικά φαινόμενα αναμένεται να είναι αυτή που μπαίνει καθώς θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες και βοριάδες στο Αιγαίο διατηρώντας την εικόνα του καιρού σε καλοκαιρινό μοτίβο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρουσία βοριάδων στο Αιγαίο με μερικές αστάθειες να κάνουν την εμφάνιση τους το απόγευμα της Δευτέρας στα ηπειρωτικά. Την Τρίτη η αστάθεια θα συνεχιστεί, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κατά 1-2 βαθμούς.

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Οι καταιγίδες θα είναι πιθανές σε όλη την ηπειρωτική χώρα, ακόμα και στο βορειοδυτικό Αιγαίο, με τη ζέστη να παραμένει έντονη στα δυτικά. Την Τετάρτη και τις επόμενες ημέρες, η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, με παρόμοια εικόνα να διατηρείται και το Σαββατοκύριακο. Προς το τέλος της εβδομάδας και τις αρχές της επόμενης αναμένεται να εισβάλει ψυχρότερη αέρια μάζα από τα δυτικά Βαλκάνια, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας και φαινόμενα αστάθειας κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών παραμένει σημαντική, λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών και των έντονων καταιγίδων.

Ο καιρός ανά περιοχή σήμερα (8/6)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 με 29 και στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

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ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 και στα ανατολικά έως 29 βαθμούς Κελσίου.

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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση Καιρού για τις επόμενες ημέρες

ΤΡΙΤΗ 09-06-2026

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Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου, κυρίως στα ορεινά, το μεσημέρι – απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10-06-2026

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Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε, κυρίως στα ορεινά,

θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΕΜΠΤΗ 11-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.