Διακόπηκε η αναμέτρηση Χάποελ Τελ Αβίβ – Χάποελ Ιερουσαλήμ μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ – Τι ανέφερε ο Δημήτρης Ιτούδης

Στη διακοπή της αναμέτρησης της Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη κόντρα στην Χάποελ Ιερουσαλήμ προχώρησαν οι Αρχές μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ την Κυριακή 7/6.

Συγκεκριμένα, ο αγώνας διακόπηκε στο τέλος του 3ου δεκαλέπτου μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν. «Οι παίκτες επέστρεψαν στο γήπεδο. Σύμφωνα με τις οδηγίες, επιτρέπονται έως 500 άτομα και η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει να παίξει τον αγώνα. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Χάποελ Ιερουσαλήμ δεν βγήκε στο γήπεδο, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτούς. Η Χάποελ Ιερουσαλήμ δεν απαντά, πήγαν στα αποδυτήρια και έκλεισαν την πόρτα.

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Δεν τους καταλαβαίνω, ακολουθούμε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικών Υποθέσεων, μπορούμε και πρέπει να διεξάγουμε τον αγώνα. Δεν νομίζω ότι ο Μίτσιτς φοβάται, είναι εδώ στο γήπεδο και σουτάρει. Όλοι οι ξένοι παίκτες μας είναι στο γήπεδο και έτοιμοι να παίξουν. Τηλεφώνησα, όπως όλοι οι άλλοι, στους δικούς μου. Μας είπαν ότι ο αγώνας μπορεί να συνεχιστεί, και μετά μας είπαν ότι η Ιερουσαλήμ ετοιμάζεται να φύγει, δεν ξέρω τι συμβαίνει.

Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω αυτή τη στιγμή και αναμένουμε σύντομα συναγερμούς. Αυτό ξεπερνά τα όρια του μπάσκετ, πρέπει να καταλάβουμε ότι η ασφάλεια όλων είναι το πιο σημαντικό, όπως έκανε και η λίγκα όταν έδιωξε τους οπαδούς. Τώρα πρέπει να διακόψουμε τον αγώνα και να δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον.

Θέλουμε να κλείσουμε το παιχνίδι απόψε, γι’ αυτό είμαστε εδώ. Παίζουμε καλά, είχαμε το μομέντουμ και όλοι είδαν ότι ήμασταν καλοί σε αυτό το παιχνίδι, προηγούμασταν πριν από 10 περιόδους, αλλά όπως είπα, αυτό ξεπερνά τα όρια του μπάσκετ» είπε σε δηλώσεις του ο Δημήτρης Ιτούδης.