ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην κηδεία του Γ. Σουφλιά θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Το απόγευμα θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ Θεόφιλο Γ

Στην κηδεία του Γ. Σουφλιά θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παραστεί σήμερα, στις 12:00, στην εξόδιο ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά, στο Κοιμητήριο Παπάγου.

Στις 16:00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης. Θεόφιλο Γ’.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ