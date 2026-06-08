Στην κηδεία του Γ. Σουφλιά θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Το απόγευμα θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ Θεόφιλο Γ
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παραστεί σήμερα, στις 12:00, στην εξόδιο ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά, στο Κοιμητήριο Παπάγου.
Στις 16:00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης. Θεόφιλο Γ’.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις