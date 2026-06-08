Στην κηδεία του Γ. Σουφλιά θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παραστεί σήμερα, στις 12:00, στην εξόδιο ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά, στο Κοιμητήριο Παπάγου.

Στις 16:00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης. Θεόφιλο Γ’.