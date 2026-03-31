Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Διάλεξε εσύ τη μουσική που προτιμάς» – Η απάντηση στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε στον Ολυμπιακό με ανάρτησή του στο Instagram.

Συγκεκριμένα, με στόρι του απάντησε στους «ερυθρόλευκους» που τον κάλεσαν να αναρτήσει φωτογραφία από τη στρατιωτική του θητεία το απόγευμα της Τρίτης 31/3.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανήρτησε μια φωτογραφία με τα λάβαρα του συλλόγου στο T-Center και τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο να τα φωτογραφίζει, ενώ στη συνέχεια με άλλο στόρι του στάθηκε στα όσα έχει κάνει για την Ελλάδα γράφοντας «ρεζίλια».

Ολυμπιακός: Απάντησε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο με στρατιωτικές φωτογραφίες των Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Ουόκαπ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της στα social media απάντησε στον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Μεγάλη κουβέντα έχει ανοίξει αμέσως μετά από το φινάλε του ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό για την Basket League στο T-Center, για το αν θα πρέπει να αγωνίζονται ως Έλληνες για τους «ερυθρόλευκους» οι Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, Ουόκαπ.

Περιμένουμε αντίστοιχη φωτογραφία από τη στρατιωτική θητεία του τωρινού ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Δημήτρη Γιαννακόπουλου#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/6yFTiM02wk— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) March 31, 2026

Συγκεκριμένα, το θέμα έφερε στο προσκήνιο, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR Εργκίν Αταμάν, με τις δηλώσεις του, ενώ στο θέμα στάθηκε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός από την πλευρά της με ανάρτησή της στα social media απάντησε στους «πράσινους» αναρτώντας φωτογραφίες των Ντόρσεϊ, Ουόκαπ και Βεζένκοφ στα «χακί».

«Περιμένουμε αντίστοιχη φωτογραφία από τη στρατιωτική θητεία του τωρινού ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου» ανέφερε.